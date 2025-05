A Metropolitan Police közölte, hogy elfogtak egy férfit kedd hajnalban, akit életveszélyt okozó szándékos gyújtogatás gyanújával vettek őrizetbe.

A londoni rendőrségi szerv azt is hozzátette, hogy a mostani letartóztatás összefüggésben van több, az elmúlt hetekben Észak-Londonban történt incidenssel. Az észak-londoni Kentish Townban egy lakóhelyen keletkezett tűz, kigyulladt egy jármű is, illetve egy másik ingatlan bejáratánál is tűzesetet észleltek. A rendőrség egyelőre vizsgálja, hogy az említett esetek összefüggésben lehetnek-e egymással.

A Keir Starmer otthonánál keletkezett tűzzel kapcsolatban a Metropolitan Police azt nyilatkozta, hogy a nyomozás folyamatban van, a terrorelhárítás dolgozik az ügyön, egyelőre nem állapították meg, hogy mi okozta a tüzet – írja a Politico.

Bár Keir Starmer miniszterelnökként a Downing Streetre költözött, észak-londoni lakhelyét változatlanul megtartotta. A tűz az ingatlan bejáratában okozott károkat: a rendőrség szerint személyi sérülés nem történt. Az egyik szemtanú, aki az utcában lakik elmondta: hirtelen egy hangos csattanást hallott, ami úgy hangzott, mint egy becsapódó „tűzbomba”, majd záporoztak az üvegszilánkok.

Keir Starmer brit miniszterelnök Kép: Getty Images

A Downing Street közölte, hogy a miniszterelnök hálás a hatóságoknak a munkájukért, azonban tekintettel a folyamatban lévő nyomozásra, egyelőre nem tud bővebb tájékoztatást adni az ügyben.