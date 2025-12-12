A szeptemberi visszaesés után váratlanul októberben is csökkent a brit gazdaság teljesítménye – írja az MTI.

A brit statisztikai hivatal (ONS) pénteken ismertetett adatai szerint havi összevetésben

0,1 százalékkal esett vissza a hazai össztermék, azaz a GDP a negyedik negyedév első hónapjában.

Szeptemberben szintén 0,1 százalékos havi GDP-visszaesést mértek a brit gazdaságban.

Az októberi csökkenés meglepetésként érte az elemzőket és a piaci szereplőket, mivel az előrejelzések 0,1 százalékos növekedést valószínűsítettek arra a hónapra.

A váratlan visszaesés fő oka a brit hazai össztermék 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor teljesítményének 0,3 százalékos havi összevetésű csökkenése volt.

Az ONS pénteki becslése szerint az októberrel zárult három hónapban is 0,1 százalékkal csökkent a GDP a júliussal véget ért háromhavi összehasonlító időszakhoz képest.

Korábban egyébként az S&P üzleti főközgazdásza az előzetes novemberi kompozit BMI-index pénteki ismertetéséhez fűzött elemzésében úgy fogalmazott, hogy a gazdaság egyik fő mérőszáma „a brit gazdaság növekedésének lefulladását jelzi”.