A szeptemberi visszaesés után váratlanul októberben is csökkent a brit gazdaság teljesítménye – írja az MTI.
A brit statisztikai hivatal (ONS) pénteken ismertetett adatai szerint havi összevetésben
0,1 százalékkal esett vissza a hazai össztermék, azaz a GDP a negyedik negyedév első hónapjában.
Szeptemberben szintén 0,1 százalékos havi GDP-visszaesést mértek a brit gazdaságban.
Az októberi csökkenés meglepetésként érte az elemzőket és a piaci szereplőket, mivel az előrejelzések 0,1 százalékos növekedést valószínűsítettek arra a hónapra.
A váratlan visszaesés fő oka a brit hazai össztermék 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor teljesítményének 0,3 százalékos havi összevetésű csökkenése volt.
Az ONS pénteki becslése szerint az októberrel zárult három hónapban is 0,1 százalékkal csökkent a GDP a júliussal véget ért háromhavi összehasonlító időszakhoz képest.
Korábban egyébként az S&P üzleti főközgazdásza az előzetes novemberi kompozit BMI-index pénteki ismertetéséhez fűzött elemzésében úgy fogalmazott, hogy a gazdaság egyik fő mérőszáma „a brit gazdaság növekedésének lefulladását jelzi”.
