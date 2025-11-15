A stagnáló német gazdaságban jóideje rengeteg vállalat küzd nehézségekkel, sőt, az idén makacs csődhullám söpör végig: friss adatok szerint októberben is tovább nőtt a fizetésképtelenné vált cégek száma, különösen

a szállítmányozási és raktározási szektorban, illetve az építőiparban és a vendéglátóiparban.

A szakértők ráadásul nem túl optimisták: 2027-ig nem várnak javulást, ahhoz is jelentős gazdaságpolitikai fordulatra van szükség.

Eközben a polgárok körében is egyre magasabb az eladósodottság, és már nemcsak a kiskeresetűek szenvednek, hanem

a jómódúaknak is nehézséget okoz a pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

2027-ig lejtmenetben maradnak a vállalkozások

Hónapok óta fokozódik a csődhullám, és még nem érte el a csúcsot: a hitelintézetek – tízezres nagyságrendben –

idén több vállalat bedőlésére számítanak, mint 2024-ben.

A Szövetségi Statisztikai Hivatal most jelentette: ősz közepén ismét több vállalkozás került a szakadék szélére, számuk 6,5 százalékkal nőtt szeptemberhez képest.

A folyamat már a nyáron rákapcsolt, akkor a bajba jutott cégek száma tavalyhoz képest 12 százalékkal ugrott meg – tőlük több mint 5,4 milliárd eurót követelnek a hitelezők.

Tíz éve nem fordult elő, hogy ennyi vállalkozásnak kellett volna beszüntetnie a működését

– állapította meg a német iparkamara. A problémalista pedig hosszú, amelynek élén a drága energia, a túlzott bürokrácia és a fogyasztók költekezési hajlandóságának hiánya szerepel.

Ami ennél is aggasztóbb: az Allianz Trade hitelbiztosító szerint

a helyzet jövőre sem javul, sőt, tovább nő a csődök száma. Leghamarabb 2027-ben jöhet enyhülés,

mivel a kereskedelmi konfliktusok következményei is már tartósan próbára teszik a szektorokat – idézi a Welt a szakértőket.

A családok is belefulladnak az adósságokba

A gyenge gazdasági teljesítmény egyre látványosabban sújtja a polgárokat is: idén jelentősen

többen vannak azok, akik már nem tudják fizetni az adósságaikat.

Hat évnyi csökkenő adat után 2024-hez képest idén két százalékkal több, összesen 5,67 millió 18 év feletti lakos vált túlzottan eladósodottá – jelentette a Creditreform hitelminősítő intézet pénteken a Németországi Adósságatlasz című kiadványában.

Ez drámai trendfordulót mutat, mivel 2018 óta most először nőtt észrevehetően a magáncsőd szélére sodródott polgárok aránya.

Közülük milliós nagyságrendben vannak, akik már végrehajtási, behajtási eljárások alatt állnak, míg kilőtt a „puha” esetek száma is, azoké, akik tartós fizetési késedelembe kerültek.

Emögött pedig az áll, hogy a megtakarítások mostanra kimerültek, az embereknek elfogyott a pénze – idézi a Spiegel az intézet elemzését.

A jómódúak is nehezebben boldogulnak

A Creditreform ráadásul arra számít, hogy a negatív folyamat jövőre fokozódik a lakosságnál is.

Megállapítják: az emelkedő kamatlábak, a gyengülő munkaerőpiac és a magas megélhetési költségek 2026-ban súlyosbítják a helyzetet – emiatt a túlzott eladósodottság fő nyugati partnerünknél valódi társadalmi problémává válik.

Olyannyira, hogy az anyagi küzdelmek már nemcsak a kiskeresetűek, hanem azok körében is egyre inkább jellemzőek, akik stabil, akár átlag feletti jövedelemmel rendelkeznek, vagyis valójában

jómódúak, de túlbecsülték a pénzügyi teherbíró képességüket.

Míg a fiatalabbak a túlfogyasztással, a hitelekkel és az online vásárlásokkal küzdenek, az idősebbek egyre inkább a növekvő fogyasztási kiadásoktól és a korlátozott nyugdíjjövedelmektől szenvednek – állapították meg.