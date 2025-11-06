65 százalékkal lennének magasabbak most a nyugdíjak, ha a Fidesz a 2010-es kormányváltás után nem vezette volna ki a svájci indexálást, ehelyett azt alkalmazza, hogy az ellátottak járandósága kizárólag az infláció mértékével nőhet, így az idősek a gazdaság teljesítményéből az elmúlt másfél évtizedben nem részesülhettek – írta a Népszava.

Svájci indexlás



A svájci indexálás egy vegyes nyugdíjemelési módszer. Lényege, hogy a nyugdíjak évenkénti növelése nemcsak az inflációhoz igazodik, hanem figyelembe veszi a bérek átlagos növekedését is. A két tényezőt egyenlő arányban súlyozza.



Ezáltal a nyugdíjak nemcsak az áremelkedések ellen védenek, hanem a gazdasági növekedésből is részesítik a nyugdíjasokat.



Svájc után több közép- és kelet-európai ország – mint például Bulgária, Csehország vagy Litvánia – is alkalmazza ezt a rendszert.



Magyarországon 1991 és 2008 között használták a svájci indexálást, amelyet sok szakértő az egyik legkiegyensúlyozottabb megoldásnak tart. A 2009-es gazdasági válság hatására azonban felfüggesztették. Majd 2011-ben – a második Orbán-kormány döntéseként – teljes egészében megszüntették, és áttértek a jelenleg is alkalmazott tisztán inflációkövető indexálásra.

Katona Tamás közgazdász szerint az átlagnyugdíj ma 373 ezer forint lehetne a 226 ezer helyett, az öregségi nyugdíj átlaga 246 ezer helyett ma 405 ezer forintnál tartana.

Ma a 2 millió öregségi nyugdíjas fele 210 ezernél kevesebből él, egyharmaduk kevesebb mint 140 ezer forintot kap. Ők sem nélkülöznének, ha maradt volna a 2010 előtti számítási módszer. Sorsuk tehát a Fidesz-kormány döntése és felelőssége.