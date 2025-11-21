A sajtóban terjedő hírekkel ellentétben nem üzent Donald Trump amerikai elnök Magyarországnak az orosz kőolajvásárlások beszüntetésének ügyében, még közel hasonló üzenet sem volt – írja Szijjártó Péter a Facebook-bejegyzésében.

Felvázolta, Magyarországra két kőolajvezeték jön be, az egyik Oroszország, a másik Horvátország felől, utóbbinak azonban kisebb a kapacitása, mint hazánk és Szlovákia együttes igénye, azaz egyedül azzal fizikailag nem lenne lehetséges a két ország ellátása, ezért szerinte szükséges a Barátság kőolajvezeték.

„Szerintem sem politikai, sem morális, sem jogi elv nem vonultatható fel, ami alapján jogos vagy elfogadható lenne két ország háborújának vesztesévé tenni egy harmadik országot”

– vélekedett.

Szijjártó Péter érintette azt az előző napi hírt is, amelynek értelmében az ukrán hadsereg megint kilőtte a Barátság kőolajvezetéket, ez azonban szavai szerint nem volt igaz, ugyanis a támadás mindössze egy úgynevezett termékvezeték ellen irányult Oroszország és Fehéroroszország között. Ezután rátért az Oroszországgal szembeni szankciók esetleges további amerikai szigorítására, és hazánk szempontjából rossz hírnek nevezett minden olyan lépést, amely a háborús eszkaláció irányába mutat, és jó hírnek minden olyat, amely a béke irányába mutat, és úgy vélekedett, hogy sajnos az előbbiekből volt több az utóbbi napokban.

Sérelmezte, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottsága elnöke a napokban arról nyilatkozott, hogy a közösség békefenntartók bevetését tervezi Ukrajnában. A miniszter szerint „ha a kérdés, hogy kit a legegyszerűbb belerángatni egy háborúba, akkor nyilván a földrajzi közelség ott számít, s ezért nekünk folyamatosan küzdenünk kell az ellen, hogy minket belerángassanak a háborúba” – ismételte el, bár azt nem részletezte, hogyan lehetne minket belerángatni konfliktusba NATO-tagként.

Zelenszkij burkolt fenyegetése

A mai naptól hatályosak az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók, de ezzel párhuzamosan Magyarország mentessége is életbe lép, amiről nemrégiben megállapodás született Washingtonban, ezt jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Brüsszelben.

A tárcavezető újságírói kérdésre válaszolva arra emlékeztetett, „amerikai partnereink arról értesítettek minket, hogy természetesen a mai naptól életbe lépnek azok az amerikai intézkedések, amelyek Magyarország számára megadják a mentességet a kivetett olajvásárlási szankciók alól” – közölte, jelezve, biztonságban van a magyar energiaellátás. „Ez volt egyébként a tétje a miniszterelnök washingtoni látogatásának. A miniszterelnök ezt elérte. A miniszterelnök meg tudott állapodni Donald Trumppal. Ez is azt mutatja, hogy a nemzetközi politika a tapasztalt, megállapodásra képes politikusok műfaja. Itt nem Facebook-posztokban dőlnek el a dolgok, hanem komoly emberek megállapodásai alapján lehet garantálni egy-egy ország energiabiztonságát” – tette hozzá.

Szijjártó reagált az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij egy korábbi nyilatkozatára is, amelyben arról beszélt, hogy majd megállítják a Magyarországra irányuló kőolajszállításokat.

„Amikor az ukrán elnök erről gondolkodik, akkor egy dolgot mindenképp érdemes figyelembe vennie. Azt, hogy októberben Ukrajna villamosenergia-importjának 51 százaléka Magyarországról származott”

– szögezte le, hozzáfűzve: „Tehát az elmúlt hónapban Magyarországról több villamos áram érkezett Ukrajnába, mint az összes többi országból együttvéve. Ez azt jelenti, hogy Ukrajna energiaellátásának biztonsága szempontjából Magyarország nélkülözhetetlen”. A miniszter szerint „természetesen mi, magyarok minden ránk vonatkozó szabályt tiszteletben tartunk, és Magyarország továbbra is fontos szerepet fog játszani az ukrán családok, az ukrán emberek, az ukrán háztartások, az ukrán gazdaság energiaellátásának garantálásában” – hangsúlyozta.

Tehát amikor Zelenszkij elnök azt nyilatkozza, hogy majd ő megállítja a Magyarországra irányuló olajszállítást, akkor érdemes arra gondolnia, hogy ma Magyarországról több villamosáram érkezik Ukrajnába, mint az összes többi országból együtt

– pirított oda a háborúban védekező ország vezetőjének, aki kész tárgyalni az amerikai béketervezetről.

A lényeg, hogy Trump és Orbán kezet fogtak

Ismert, a tárcavezető még csütörtökön Szófiában kijelentette: ha Orbán Viktor miniszterelnök nem jutott volna megegyezésre előző héten Washingtonban, ha nem sikerült volna mentességet kapni a földgáz- és kőolajbeszerzésre, akkor az energiaárak karácsonyra a háromszorosukra emelkedtek volna Magyarországon.

„A miniszterelnök és Donald Trump elnök megállapodtak abban, hogy Magyarország mentesítést kap az Oroszországból származó kőolaj és földgáz beszerzésére vonatkozó amerikai szankciók alól. Ez a lényeg” – fejtegette. „Az elnök és a miniszterelnök kezet fogott erre a megállapodásra, így ez mindaddig érvényben van, amíg Donald Trump az elnök az Egyesült Államokban, Orbán Viktor pedig a miniszterelnök Magyarországon” – tette hozzá, bár azt nem említette, hogy az amerikai külügy csak egy évről beszélt, Trump pedig legfeljebb még három évig maradhat hivatalban.

Szijjártó úgy érvelt: „a lényeg, hogy megállapodás született. És ez a megállapodás biztosítja, hogy Magyarországon a rezsicsökkentés eredményeit meg fogjuk tudni őrizni. Az elnök és a miniszterelnök erre kezet fogott, és az a lényeg, az írásba foglalás egy bürokratikus kérdés, amiről természetesen a technikai egyeztetések még zajlanak” – fogalmazott a miniszter.