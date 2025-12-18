A kecskeméti Mercedes-gyár 2026 első negyedében átmenetileg egy műszakos termelésre áll át a jelenlegi két műszak helyett, az új, tisztán elektromos GLB gyártásának előkészítése miatt - ezt a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (MBMH) közölte a KecsUP Hírekkel, megerősítve a lap információját, miszerint januártól áprilisig csak egy műszakban zajlik majd a termelés.

A cég tájékoztatása szerint a gyár átalakításait a GLB sorozatgyártásának fokozatos beindítása indokolja. Az átmeneti egy műszakos termelésre vonatkozó döntés célja, hogy az üzemet felkészítsék az új modell előállítására, miközben a saját állomány munkaviszonya érintetlen marad.

„2026 januárjában megkezdődik az új, december 8-án világpremierjét ünneplő, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos beindítása. Ebben az időszakban az üzem egyes területein az első negyedévben átmenetileg egy műszakos termelésre állunk át. A műszakváltozásnak nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára” - írta a cég. Bár a lap rákérdezett a kölcsönzött munkavállalókra, erről nem kapott tájékoztatást.

A Mercedes 2024 nyarán állt át háromról két műszakos munkarendre, a dolgozók egy részét szak- és továbbképzésekre küldték, hogy felkészüljenek az új modellek gyártására. A termelésben jelentős számú dolgozó munkaerő-kölcsönzés keretében vesz részt, tavaly az MBNH azt közölte, hogy „a munkaerő-kölcsönzés fontos rugalmassági eszköz. A kölcsönzött munkaerő iránti igényünk igazodik a piaci kereslethez és a termelési program tervezéséhez. A következő hónapokra vonatkozó tervezést figyelembe véve jelenleg még vizsgáljuk a kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó kapacitásigényeket.”

Az új, tisztán elektromos Mercedes‑Benz GLB-t nemrég mutatták be. A cég akkor azt közölte, a márka legfrissebb kompakt SUV‑modelljének sorozatgyártása 2025 decemberében kezdődik meg a kecskeméti gyárban.

A Mercedes-Benz több tízmilliárd forint értékű beruházással létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját, amelynek a nyomán tovább erősödik hazánk szerepe az autóipari forradalomban - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter november közepén Kecskeméten.