Ukrajna orosz megtámadásakor az energiahordozók mellett a búza ára is a magasba szökött, miután mindkét háborús fél jelentős búzaexportőr. A magas ár azonban nem sokáig maradt fenn: legmagasabb szintről a felére esett, és ezzel a háború előtti szintet is alulmúlta, mindezt úgy, hogy Oroszország gátolja az ukrán tengeri búzaexportot, és barbár módon pusztítja az ukrán kikötőkben lévő búzát.

Pótolják a kiesést

A világ búzatermesztői hamar pótolták az ukrán kiesést, a legnagyobb közülük azonban épp Oroszország volt, aki arra számított, hogy ezt tartósan magas árak mellett teheti meg, kompenzálva az olaj-, és gázexport csökkenő volumenét és bevételét. Az erős kínálat azonban megteszi hatását, hisz vannak még páran, akik bőségesen exportálnak: az EU, Kanada, Ausztrália, az USA és Argentína, hogy csak a nagyobbakat említsük.

Sokat adnának drágán, de csak olcsón lehet

A Bloomberg forrásai szerint Oroszország egy alsó árlimitet, egy küszöböt próbál alkalmazni, amely alatt megtagadja az exportengedélyt. A lap szerint ebben a hónapban Egyiptom adott le megrendelést egy komolyabb orosz tételre a hivatalosan nem publikált árküszöb alatt, végül a kereskedő közölte, hogy másik országból hozza az árut. Így Oroszországnak nem kell elismernie senki felé, hogy a küszöbszint alatt ad el, de az exportot sem kell visszafognia.

Az orosz mezőgazdasági minisztérium nem válaszolt az árküszöbre vonatkozó kérdésekre, ugyanakkor az orosz gabonaexportőrök szövetségének elnöke szerint az árakat a megemelkedett termesztési költségek határozzák meg, ezzel indokolva bármiféle alsó limit létjogosultságát. A tényleges költségek ugyanakkor alacsonyabbak lehetnek, hisz Oroszország korábban sosem látott mértékben exportál, és ennek hatását a többi exportőr is érzi, ezért piacuk megtartása érdekében egyre alacsonyabb szinten hajlandók megtenni eladási ajánlataikat.

Szertefoszlott álmok

Oroszországnak az az elképzelése, hogy a háború idején az olaj, a gáz vagy éppen a búza árát magasan tartsa, nem jött be. Az ország nagy exportőre ezeknek az áruknak, de távolról sem az egyetlen: a többiek ki tudják pótolni részesedését. Így most már, ha érdemi bevételt akar elérni, bele kell törődnie az alacsony árakon történő eladásba, amit a búzapiacon saját kínálatával idéz elő, az olajpiacon a szankciós ársapka biztosítja ezt. A gázt pedig Európa legnagyobb része nem is hajlandó tőle megvenni, kénytelen cseppfolyósítva távoli piacokra szállítani, vagy alacsony áron olyan kereskedőknek eladni, akik azt végül nem orosz gázként dobják piacra.