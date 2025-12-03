A brüsszeli közlemény szerint az Európai Bizottság kiemelt kockázatot jelentő, stratégiai hiányosságokkal küzdő országként sorolta be Oroszországot a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó keretrendszerében.

A pénzmosás elleni irányelvvel összhangban az uniós bizottság intézkedéseket tesz az uniós pénzügyi rendszer integritásának megőrzése érdekében az által, hogy felveszi Oroszországot azon magas kockázatú joghatóságok listájára, amelyek stratégiai hiányosságokat mutatnak a pénzmosás, illetve terrorizmusfinanszírozás elleni rendszereikben. A pénzmosás elleni keretrendszer hatálya alá tartozó uniós szervezeteknek fokozott éberséget kell tanúsítaniuk az ezeket a joghatóságokat érintő tranzakciókban – írták.

Az intézkedés az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának ellenőrzését követően lép hatályba – tájékoztattak.