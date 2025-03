Az amerikai elnök korábban egy 25 százalékos vámot ígért be a Kanadából és Mexikóból származó összes importcikkre, és 10 százalékot a kanadai energiára.

Az amerikai kereskedelmi tárca közlése szerint Trump hétfőn dönt arról, hogy milyen mértékű vámokat vet ki kedden kora reggel Kanadára és Mexikóra, a határbiztonságról és a fentanil beáramlásának megállítására irányuló erőfeszítésekről folytatott utolsó pillanatban folytatott tárgyalások közepette.

Korábban több vezérigazgató és közgazdász is azt hangoztatta, hogy az intézkedés, amely több mint 900 milliárd dollár értékű éves amerikai importra terjed ki, súlyos csapást mérne a magasan integrált észak-amerikai gazdaságra – írja a Reuters.

Howard Lutnick kereskedelmi miniszter ugyanakkor vasárnap arra utalt, hogy nem biztos, hogy a teljes vámot kivetik, tekintve, hogy azok pontos mértékét az elnök fogja meghatározni, és hogy a vámok szerinte képlékeny helyzetet teremtenek.

A miniszter hétfőn viszont már arról beszélt, hogy Trump és tanácsadói megvitatják hétfőn a Kanada és Mexikó által az illegális bevándorlás előtti határzár terén elért eredményeket.

Mint mondta, ezen a téren a két szomszédos ország szép eredményeket ért el, ám az elnöknek kell végső soron eldönteni, hogy ezek elegendőek-e a vámok enyhítéséhez vagy késleltetéséhez.

A hírügynökség szerint az is várható, hogy kedden Trump megemeli a fentanilra vonatkozó vámokat a kínai import irányába is a mostani 10-ről 20 százalékra, feltéve, ha Peking be nem szünteti az amerikai fentanilexportot.

Magas rangú kanadai és mexikói tisztviselők pénteken találkoztak a Trump-kabinet tagjaival, hogy megvitassák a határaik biztosítására tett erőfeszítéseiket, de Trump ekkor még a fentanil-túladagolásos halálesetek csökkentése terén elért elégtelen előrehaladásra hivatkozott.

