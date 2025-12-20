Az Egyesült Államok hadereje több tucat, az Iszlám Állam terrorszervezethez tartozó célpont ellen hajtott végre csapásokat Szíriában – közölte washingtoni idő szerint pénteken este Pete Hegseth hadügyminiszter.
A miniszter a közösségi médiában megjelent közleményében hangsúlyozta, hogy a "Sólyomszem Művelet" az Iszlám Állam harcosainak, infrastruktúrájának és fegyvereinek megsemmisítése érdekében indult közvetlen válaszként az iszlamista terrorszervezet december 13-i támadására. Két amerikai katona és egy civil tolmács halt meg egy csapásban a szíriai Palmüra közelében. A támadásban további hárman megsebesültek, köztük a szír biztonsági erők tagjai is.
Donald Trump elnök az elmúlt napokban többször hangoztatta, hogy az Egyesült Államok kemény választ ad majd az amerikai állampolgárok halálára.
A katonai akció során az amerikai erők mintegy 100 precíziós eszközzel vettek célba 70, az Iszlám Államhoz köthető célpontot a Szíria középső részén fekvő Palmyra körzetében.
