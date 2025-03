Az eladók a tavalyihoz képest kevesebbet, átlagosan 6 százalékot engednek a vételárból, míg a licitálók átlagosan 5 százalékkal kínálnak többet a kiszemelt ingatlanért. A licitálók 57 százaléka fővárosi vagy Pest vármegyei ingatlanra tett ajánlatot, míg az alkudozók esetében a vidéki tranzakciók felé billen a mérleg (59 százalék).

A tavalyi év ingatlanpiaci trendfordulót hozott: többéves rekordot döntött a kereslet, így a 2023-as évben bent ragadt, túlárazott vagy rosszabb állapotú ingatlanok nagy része is kisebb-nagyobb alku árán, de gazdára találhatott. Az országos értékesítési adataink szerint az adásvételek 82 százaléka irányár alatt zárult. Ilyenkor az eladók átlagosan 7 százalékot engedtek a hirdetési árból, míg a vásárlók ötöde 10 százalékos, vagy annál is nagyobb mértékben érvényesíthette a vevői alkut tavaly

– mondta Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.

Volt olyan ingatlan, amelyet az irányárhoz képest végül 100 millió forinttal kisebb összegért adott oda a tulajdonos, azonban az igazán jó ajánlatokért tavaly is versenyre keltek a vevők: az adásvételek 4 százalékában licithelyzet alakult ki az érdeklődők között, volt, aki a hirdetésben szereplő árnál 27 millió forinttal többet kínált, hogy biztosan övé legyen a kiszemelt otthon.

A vevői érdeklődés a 2025-ös év elején is további csúcsokat döntött: az első két hónapban zárult tranzakciók száma a Duna House becslése alapján az előző év azonos időszakához képest 8 százalékos erősödést mutat. Emiatt licithelyzet már nem csak a kiemelten jó ajánlatok esetében várható: az árszint mellett a kínált ingatlanok minősége, az adott ingatlantípus elérhetősége, valamint elhelyezkedése is befolyásolja a kereslet mértékét, és így az ingatlanokért kínált árat is.

Az idei évben a kínálat enyhébb intenzitással tudja csak lekövetni az erősödő keresletet, így a licit várhatóan egyre gyakoribb vendég lesz az üzletzárások körében. A kereslet a jó minőségű, azonnal költözhető ingatlanok felé tolódott, ennek megfelelően harmadrészt nagyon jó állapotú, közel 30 százalékában pedig jó állapotú otthonra ajánlottak a kértnél magasabb árat a vevők.

2025 első két hónapjában 6 százalékára emelkedett az irányár feletti áron kötött adásvételek aránya, a vevők pedig átlagosan 5 százalékkal többet kínáltak a hirdetési áron felül.