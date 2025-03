2024 őszén már érezhető volt a főváros ingatlanpiacán a változás: fokozódni kezdett az érdeklődés az eladó ingatlanok iránt. Október második felében hirtelen megugrott a kereslet – jelezte Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki szerint hasonló jelenség játszódott le most, mint amikor a 2008-as válság végén, 2013–2014-ben hirtelen mindenki ingatlant akart vásárolni.

Elsősorban a nyugdíjpénztári megtakarítások ingatlanpiacra csatornázásával kapcsolatos bejelentés lehetett a fordulópont, illetve annak jelentős sajtóvisszhangja eredményezett olyan várakozásokat, amelynek hatására megjelentek a piacon azok a vevők, akik még az áremelkedés előtt szerettek volna ingatlant vásárolni

– magyarázta Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Ők persze ekkor már lecsúsztak erről a lehetőségről, mert a kínálati árak is egyből emelkedni kezdtek, így legfeljebb azok jártak jól, akik éppen benne voltak már egy vételi folyamatban. Ráadásul olyan ingatlanok esetében is felbukkantak érdeklődők, amelyekre évekig rá sem néztek, mivel kevés eladó ingatlan közül lehetett válogatni. A gyenge kínálat ugyanis továbbra is meghatározó volt – jegyezte meg Rácz Gyula László.

A legnagyobb hatást nem is maguk a bejelentések, hanem a pozitív ingatlanpiaci várakozásokról szóló hírek gyakorolták a vevőkre, mivel az egymás után megjelenő kormányzati bejelentések valójában nem voltak olyan óriási horderejűek. Mindenesetre a bejelentéseket követően szinte egyből érezhetővé vált, hogy megmozdultak az ingatlanvásárlók – mondta Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője.

A korábban megszokott forgalom két-háromszorosára nőtt októbertől kezdődően, amely ugyanakkor nem járt a tranzakciók számának hasonló arányú emelkedésével. Ennek oka az volt, hogy egyrészt az eladók is reagáltak a változásokra, és sokan kivártak a piacra lépéssel a jövő évben esetlegesen elérhető magasabb árak reményében, másrészt pedig megkezdték a kínálati árak emelését.

Elsősorban azok léptek a piacra az ingatlanaikkal, akiknek szinte muszáj volt ezt megtenni valamilyen magánéleti vagy pénzügyi okból. Ez viszont a kínálat beszűkülésével járt, miközben a vevői oldal aktívabbá vált. Nagy Csaba ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy korábban is baj volt a kínálattal, ősszel azonban már tragikussá vált a helyzet.

Felpörgött az érdeklődés a belső kerületek ingatlanpiacán is az őszi hónapokban. Ennek eredményeként jóval nagyobb kereslet mutatkozott a jó ingatlanokra, mint amennyi ezekből a piacon megjelent. Erősödött a keresleti nyomás, mivel a vevők a várható áremelkedéstől tartva vásárolni szerettek volna, ugyanakkor az eladói oldalon egyre erősebben jelentkezett a kivárás ugyanezen okból. A piac tehát keresletivé vált, és folyamatosan csökkent a kínálat a jó adottságú lakásokból.

Az eladók a hírek hatására – és mert egymást figyelték az árazás tekintetében – egyre magasabbra emelték a kínálati árakat, amelynek következményeként sok ingatlannál még a korábbinál is jelentősebb túlárazottság jelent meg.