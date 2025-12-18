A tanulmány szerint 2025-ben mérsékelt gazdasági fellendülés, csökkenő infláció és egyre hangsúlyosabb stratégiai fókusz jellemezte a fenntarthatóság területét – miközben az ingatlanpiacokat a modernizáció, az új irodakínálat szűkössége, az erős logisztikai kereslet és a retail parkok folyamatos bővülése határozta meg. A régiós GDP-növekedés 2025-ben átlagosan 2,5 százalékot ért el, az infláció pedig 4,4 százalékra mérséklődött, ami több piacon is erősítette a befektetői bizalmat.

A jelentés ugyanakkor kiemeli, hogy a geopolitikai helyzet és a fiskális korlátok továbbra is jelentős kockázati tényezők 2026-ra nézve. A Colliers a vizsgált piacokon korlátozott új irodafejlesztést, felgyorsult modernizációt és a korszerűtlen épületek átalakítását emeli ki, valamint a retail parkok domináns fejlesztési volumenét – amelyet Csehországban és Romániában erős high-street fejlődés is támogat.

Az ipari és logisztikai szegmens maradt a legdinamikusabb, rekord kereslettel Romániában és jelentős ázsiai beruházásokkal, amelyek átrendezik a magyar és szlovák piacokat. Lengyelország vezeti az intézményi lakásbérleti szektort, míg Bulgária profitált a schengeni csatlakozásból és az euró bevezetésére való felkészülésből. Az ESG-elvárások tovább erősödtek, miközben az energiaköltségek és az üzemeltetési kiadások egyre jelentősebben befolyásolják a bérlői döntéseket.

2026-ra a Colliers folytatódó irodakínálati rést prognosztizál Lengyelországban és Szlovákiában, a prémium lokációkban bérleti díjnyomással, valamint az irodai jelenlét újbóli erősödésével Bulgáriában. A retail parkok várhatóan multifunkcionális formátumokká fejlődnek, és még kisebb városok felé is terjeszkednek, míg a logisztikai kereslet a legtöbb CEE-országban továbbra is erős marad – különösen Csehországban és Magyarországon.

A technológia és a fenntarthatóság az új fejlesztések alapkövetelményeivé válnak, amelyeket az AI, az automatizáció és az intelligens energiarendszerek térnyerése hajt. Ezzel párhuzamosan azonban a geopolitikai bizonytalanság, a munkaerőhiány és a magas költségek továbbra is kihívást jelentenek a projektek megvalósítása során.