A legtöbb közép-kelet-európai piacon szintén jelentős növekedést regisztráltak, egyedül Románia zárt visszaeséssel, ott 8 százalékos csökkenést mértek. Ez a lendület a régió gazdasági teljesítményének továbbra is stabil, bár a korábbi várakozásoknál valamivel mérsékeltebb növekedés okai a globális kereskedelmi feszültségek - derül ki a Colliers legfrissebb, „The CEE Investment Scene Q1 2025. Uncertainty in Trade, Resilience in Real Estate?” című jelentéséből.

A növekvő globális bizonytalanság komoly aggodalmat kelt az üzleti döntéshozók körében. Egyre nőnek a félelmek a protekcionizmus újbóli megjelenésétől, amely inflációt és gazdasági lassulást idézhet elő. Friss felmérések szerint az európai ingatlanszektor és más iparágak számára a geopolitikai instabilitás jelenti a legnagyobb kockázatot. A bizonytalansági indexek meredeken emelkedtek az Egyesült Államokban és Európában egyaránt, utóbbi történelmi csúcsot ért el. Még a mérsékelt vámok - például az EU-exportot sújtó 10%-os tarifa - is kockázatot jelentenek, miközben a közép-kelet-európai autóipar ennél is nagyobb vámterhekkel nézhet szembe

– mondta Grzegorz Sielewicz, a Colliers közép-európai szakértője.

Bár a CEE országok közvetlen amerikai kereskedelmi kapcsolatai mérsékeltek, olyan országok, mint Szlovákia és Magyarország jelentős közvetett kitettséggel rendelkeznek, különösen az autóiparon keresztül. A globális kereskedelmi feszültségek hatására csökken az infláció az olajárak mérséklődése és a gyengülő kereslet miatt, de a növekvő vámok és a visszafogott gazdasági előrejelzések miatt továbbra is fennállnak a kockázatok.

Ennek ellenére a kamatok csökkenése, a nearshoring trend és a régió erős fundamentumai tovább élénkítik a befektetői érdeklődést - különösen a logisztikai, adatközpont és build-to-rent szegmensek iránt.

Csökkenő növekedési előrejelzések a régióban

A növekvő protekcionizmus miatt a közép-kelet-európai növekedési előrejelzéseket lefelé módosították, Románia és Szlovákia esetében a legnagyobb mértékben (-0,7 százalékponttal). Lengyelország továbbra is a legjobb teljesítményt nyújtja, amit a háztartási fogyasztás és a beruházások élénkülése hajt.

2025 első negyedévében minden ingatlanszegmensben nőtt a befektetési volumen a lakóingatlan kivételével. Az ipari és logisztikai piac vezette a növekedést 800 millió euróval - ami a tavalyi adat háromszorosa -, így visszaszerezte piacvezető szerepét a 2024-es év után.

A növekvő bérek ellenére a CEE továbbra is versenyképes költségszinten működik, magas munkaerő-minőséggel és egyre növekvő K+F beruházásokkal, ami jól pozícionálja a régiót a globális kereskedelmi átrendeződések és a kapacitáskihasználtság bővülése mellett.

A kiskereskedelmi szektor stabil növekedést mutat

A befektetési volumen alapján a kiskereskedelmi piac a második helyen zárt, 38 százalékos éves növekedéssel, ami lassabb a 2024-es ütemhez képest. A szektort a növekvő vásárlóerő támogatja, ugyanakkor a változó fogyasztói szokások, az árérzékenység és a magas kamatkörnyezet átalakítják a kiskereskedelmi befektetési trendeket a régióban.

Az irodapiaci befektetések kiugró növekedést mutatnak, Bulgária és Csehország élen jár

Az iroda szegmens is jelentős fellendülést produkált, a befektetési volumen több mint megháromszorozódott éves alapon. Különösen kiemelkedő volt a növekedés Bulgáriában (+806 százalék) és Csehországban (+618 százalék). A szegmens megújulását a munkavégzési szokások átalakulása és a folyamatos modernizáció is támogatja a régiós piacokon, ami tovább növeli a befektetői érdeklődést.

A szállodapiac lett 2025 első negyedévének sztárja

A szálloda szegmens teljesítménye kilencszeresére nőtt, messze meghaladva az elmúlt öt év trendjét. Csehország és Magyarország esetében 2025 első negyedéves befektetési volumene már most elérte vagy meg is haladta a teljes 2024-es éves értéket.

A növekedést a turizmus élénkülése, célzott promóciók és a közép-kelet-európai városok egyre növekvő nemzetközi elismertsége hajtja, Varsó és Bukarest pedig már Európa legnépszerűbb városi úti céljai között szerepelnek.

A korábbi évekhez hasonlóan a KKE-6 országok voltak a legaktívabbak a befektetési piacon 2025 első negyedévében. Részesedésük a teljes befektetési volumenből 57 százalékra nőtt a 2024-es év egészére vonatkozó 44 százalékról. Az egyéb európai országok 18 százalékos részesedést értek el, összesen 500 millió euró alatti befektetési volumennel.

Továbbá az amerikai befektetők jelentősen előreléptek, és a második helyre kerültek a régióban befektetett tőke tekintetében. Ennek volumene közel hatszorosára nőtt 2024 első negyedévéhez képest, megközelítve a teljes 2024-es éves adatot.

A kínai befektetések 2022 óta a legmagasabb szintre ugrottak

A közép-kelet-európai régió befektetési vonzerejét tovább erősítette a kínai tőke jelentős beáramlása is. 2025 első negyedévében a kínai befektetések hat-hétszer magasabbak voltak, mint a teljes 2024-es évben, ami a 2022 óta mért legmagasabb érték.

A vezető szereplőkön túl a diverzifikált tőkeáramlás is látványosan nőtt az ipari és iroda szegmensek iránt, különösen osztrák, svájci és brit befektetők részéről. A brit tőke 6 százalékos részesedést ért el, elsősorban az ipari és többféle kiskereskedelmi formátumú befektetések révén.