Mérföldkőhöz érkezett Az Év Irodája verseny, amely nem véletlenül Magyarország egyik legismertebb és legfontosabb ingatlanpiaci versenye, hiszen 2025-ben már tizenötödik alkalommal hirdette ki a neves szakemberekből álló szakmai zsűri a győzteseket, és díjazta az irodákat, irodaházakat, közösségi tereket és belsőépítész vállalatokat. Ráadásul idén először a jeles évforduló tiszteletére a hazai indulók mellett külföldi irodák is pályáztak.

Az elmúlt másfél évtized alatt gyökeresen átalakult az irodaszektor, a 2008-as világválság után új impulzusok érték a munkaerőpiacot, a megjelenő nemzetközi vállalatok bekapcsolták Budapestet és fokozatosan a nagyvárosainkat a globális irodakultúrába. A trendek ma már naprakészen megjelennek a hazai munkahelyeken, a magyar szakemberek és vállalatok világszínvonalú tereket hoznak létre, ahol a leghatékonyabb munkakultúrák érvényesülnek.

A Várkert Bazárban megtartott idei díjátadó gálát kísérő “ Metamorfózis ” irodakonferencia a nemzetközi sztárelőadókkal kiválóan reprezentálta a folyamatos változást, hiszen a 2010-es évek globális gazdasági sikerei után érkezett a pandémia, az energiaválság, kiéleződtek a nemzetközi konfliktusok, a társadalmi dinamika is nagyobb sebességbe kapcsolt, amelyek mind-mind felgyorsították az irodapiac átalakulását.

A közösségi szemlélet, az emberközpontúság, a dolgozói jóllét és a fenntarthatóság közös keresztmetszete ma már a digitalizáció, amely minden szinten gyökeresen átalakítja a mindennapokat. Épületüzemeltetés, környezettudatosság, térhasználat, irodamenedzsment – minden területen a technológia szerepe meghatározó. A mesterséges intelligencia, amely mindezeket integrálni fogja, pedig még csak most kezd egyre fontosabb szerepet kapni. Vagyis szinte garantált, hogy még csak az út elején tartunk, és roppant izgalmas éveknek nézünk elébe, amelyek újabb megoldásokat fognak tartogatni.

Hazai győztesek

Az Év Kisvállalati Irodája díjat a Cityplant iroda és showroom érdemelte ki, amely nemcsak bemutatja a cég termékeit, hanem működésében is tükrözi a vállalat értékeit. Az Év Középvállalati Irodája díjat a Profirent központi irodája nyerte, amely integrálva a különböző munkavállalói csoportokat erősíti a cég identitását és munkakultúráját.​ Az Év Nagyvállalati Irodája díjat a Albemarle Hungary kapta, ahol a munkakörnyezet és a közösségi terek a BREEAM Platinum minősítéssel együtt a dolgozók jóllétére összpontosítanak.



Az Év Környezettudatos Irodája a Colliers hazai munkahelye lett, amely a WELL és LEED Gold minősítésekkel bizonyítja elkötelezettségét a fenntarthatóság iránt.​ Az Év Design Irodája címet a Itron kapta, amely lenyűgöző dizájnmegoldásokat alkalmazott egy műemlékvédelmi épületben. Az Év Reprezentatív Irodája címet a CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang budapesti irodája kapta, amely környezettudatos megközelítéssel a közösségi tereket helyezte a fókuszba.



Az Év Közönségkedvenc Irodája címet a Rotovill Székháza érdemelte ki, amely jól átgondolt koncepcióval a rugalmasságot és a munkatársak igényeit helyezte a középpontba. Az Év Ipari Irodája elismerést a DOKA megújult irodaközpontja kapta, amely az ipari szektorban egyedülállóan a közösségi elemek egyesítésével alakította ki pozitív munkakörnyezetét. Office Branding Különdíjat kapott a PPF (Partner in Pet Food) irodája, ahol a vállalati identitásra alapozva a belsőépítészeti megoldások kreatívan mutatják be a cég értékeit.



Az Év Irodaháza elismerést az RTL Liget kapta, ahol a műemlék épületben a hírszerkesztőség és az open office terek barátságos és élhető környezetet biztosítanak. Az Év Székháza díjat a Richter Központ érdemelte ki, amely kiválóan ötvözi az innovációt és a fenntarthatóságot, miközben a vállalat értékeit és jövőbe mutató szemléletét tükrözi.



Az Év Közösségi Tere díjat a Puzl Coworking nyerte el, mivel egy igazán közösségorientált, rugalmas munkakörnyezetet kínál, ahol a bérlők nemcsak dolgozhatnak, hanem együttműködhetnek is. Az Év Belsőépítész Cége a LAB 5 lett, amelynek kreativitását és magas színvonalú látásmódját olyan ikonikus projektek hirdetik, mint az idén díjazott RTL Liget és Richter Központ.

Külföldi győztesek

A jubileumi rendezvény különlegessége abban is megmutatkozott, hogy a szervezők az “Office of Year” kategóriában a külföldi teljesítmények részére is meghirdette a versenyt, így számos országból érkeztek értékes és izgalmas pályaművek, számszerűen 20. Ráadásul ebben a kategóriában neves szakemberekből álló nemzetközi zsűri értékelte az irodai pályázatokat, akik jelentős hányada a már említett “Metamorfózis” irodakonferencián is részt vett. A verseny így még inkább globális keretek között mutatta meg az irodapiac átalakulását, amely a magyar munkahelyi kultúrát inspirálhatja és ösztönözheti a jövőben.

A külföldi pályázók között is több díjat kiosztottak, így az Office Of The Year és a Wellbeing-Centric Office Of The Year címet az Il Prisma milánói központja kapta. A Design Office Of The Year díjat az Office Space in Town (OSiT) nyerte el, míg a Sustainable Office Of The Year elismerést a Lenovo kapta.

Igazán ünnepi hangulatban zajlott az idei Az Év Irodája versenyünk, hiszen tavaly már tizenötödik alkalommal írtuk ki a pályázatot. A másfél évtized alatt kiváló irodákat, épületeket és szakvállalatokat ismerhettünk meg, és szerencsére a mostani verseny sem okozott csalódást. Ráadásul idén nemzetközi pályázókkal bővült a megmérettetésünk. Fantasztikus tereket járhattunk be, kiváló szakemberekkel találkozhattunk, hogy testközelből láthassuk, hogyan változik és formálódik a munkakultúra. A fenntarthatóság és az emberközpontúság mellett már a digitalizáció, és azon belül a mesterséges intelligencia is nagy hatást gyakorol, és ez a változás csak fokozódik majd a jövőben

– mondta Fodor Dániel, Az Év Irodája verseny főszervezője.

