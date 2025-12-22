Kismaroson egy vasúti átjárónál az addig a leengedett sorompó a vonat érkezése előtt felnyílt, a piros fényjelzés kialudt, majd a szerelvény lassan áthaladt az átjárón – írta meg a 24.hu. A MÁV tájékoztatása szerint nem a sorompó romlott el, ráadásul az autósoknak kötelessége fokozott figyelemmel közlekedni, ha a fénysorompó elsötétül.

A lap egyik olvasója a kismarosi átjárónál videót készített az esetről, amelynek végén hangos dudálással megérkezett, és lassan elhaladt előttük a szerelvény. Mint írták,

a probléma lassan heti rendszerességgel fordul elő.

A MÁV szerint az említett esetben szabálysértésről nem lehet beszélni. Jelezték: a december 16-án a Nyugati pályaudvarról 18:40-kor Szobra elindult G70-es vonat Kismaros megállóhelyen egy kisebb műszaki hiba miatt várakozni kényszerült – a konkrét hibát megnevezése nélkül –, de a mozdonyvezető 7 perc alatt elhárította a hibát, a vonat tovább indult Szob felé.

„A sorompóberendezés a vonat műszaki hibája miatt az előírtnál hosszabb ideig lett volna zárt állapotban, ezért a sorompó ún. „zavarállapotba” került, ami azt jelenti, hogy a közút felé nincs fényjelzés, a csukott állapotból a csapórúd is lassan (kb. 90 másodperc alatt) felnyílik, hogy a KRESZ betartása mellett a csapórudak kikerülése (szlalomozás) nélkül át lehessen haladni az átjárón, és ne okozzon tartós fennakadást a keresztező úton“

– közölte a MÁV.

Ez az automatizmus a berendezés elvárt, helyes működése, melyet emberi beavatkozás nélkül hajt végre – tette hozzá. Egyébként a sorompóberendezés működését, meghibásodását, üzemzavarát jelzik a berendezések, a mozdonyvezetőket is értesítik az üzemzavarokról, rendellenességekről. A vonatok ilyen esetekben az átjárót ilyenkor a biztonság érdekében csak lassan, max. 15 km/h-ás sebességgel közelítik meg.

A szabályok betartásával ilyen helyzetekben nem alakulhat ki balesetveszély – hívta fel a figyelmet a MÁV.