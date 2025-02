A pandémia után fontos szerepet betöltő home office mellett egyre meghatározóbb az irodai jelenlét, kezd egyfajta egyensúlyi állapot beállni, amelynek során a távmunka visszaszorul, másként fogalmazva a „helyére kerül”. Természetesen ez ágazatfüggő is, hiszen a technológiai vállalatoknál még mindig jellemzőbb a távmunka, más tevékenységi körökben azonban megindult a visszaáramlás az irodákba.

Ezzel párhuzamosan az employer és office branding ismét markánsan meghatározza az irodakultúrát, hogy minél több munkatárs járjon be a munkahelyére. A kulcsszó a közösség, amely segít abban is, hogy a munkaerőpiac bizonyos ágazataiban terjedő elmagányosodás kockázata csökkenjen, amely a korábbi távmunka egyik meghatározó „élménye” a szabadságérzet mellett.

Ráadásul izgalmas módon a fiatalabb, Z-generáció igényli jobban a közösségi létet, hiszen a korábbi járvány, a háború, a globális felmelegedés növelte a szorongás érzetét, amelyre részben válasz lehet a befogadó és sokszínű vállalati közeg.

Érdekes megfigyelni az egyes generációk viselkedéskultúráját egy adott vállalati hierarchián belül, hiszen az X-generáció a családi háttere miatt jobban preferálja a távmunkát, ráadásul a kiégés effektusa is jobban érinti. Ellenben az Y- és a Z-generáció már patikamérlegre teszi az otthoni és a benti munkavégzés közötti arányt, vagyis mind magánéleti, mind karrier-szempontból előnyösnek vélik, ha bizonyos napokat benn töltenek a munkahelyükön.

Kép: Economx - Richter-székház

Metamorfózis zajlik

Irodapiaci szempontból pedig a gazdasági válság és a szektor stagnálása idején a hosszabbítások viszik a prímet. Vagyis a vállalatok az előbb említett okok miatt kevésbé költöznek, kevésbé gondolkodnak új irodákban, inkább újrapozícionálják a munkahelyeket, átalakítják azokat az alkalmazottak új preferenciái szerint. Finomhangolás, ha úgy tetszik, metamorfózis zajlik, amely valójában felkészülés egy új gazdasági ciklusra, egy globális fellendülésre.

Természetesen az új zöld irodaházak gyorsan benépesülnek, ugyanakkor a meglévő irodai ingatlanállomány többsége az új idők szavát megértve még inkább fókuszál a bérlők igényeire. Nem véletlenül az irodatervezés és -kialakítás kiemelkedően innovatív iparág, amely a digitalizáció okozta hatalmas átalakulással együtt továbbra is naprakészen képes az új trendeket kiszolgálni.

Ennek az innovációnak az ünnepe lesz április 4-én a Várkert Bazárban a „Metamorfózis” konferencia, ahol az izgalmas trendeket és technológiákat bemutató előadások és szakmai beszélgetések mellett kihirdetik Az Év Irodája verseny helyezettjeit és győzteseit is.

Kép: Economx - City-iroda

Az Év Irodája verseny shorlistesei McDonald's HQ iroda, Albemarle Hungary, DENTONS új irodája a Bem Centerben, PPF – Partner in Pet Food, Mastercard Budapest Office, Rotovill Zrt. Székház, Merkantil Bank Zrt Iroda E.ON Hungária Csoport, Itron, Market Asset Management Zrt., Profirent központi iroda, Richter Központ, FLOWSERVE iroda a LIBERTY-ben, feat., Foodora, BioTechUSA Campus DLA Piper Hungary, A DOKA megújult irodaközpontja, Colliers iroda Cityplant Iroda Showroom, Ambi Light és Ambi Home Bemutatóterem és Iroda CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang budapesti iroda, Hydro Innovation & Technology Hub, Volvo Trucks Irodaház és Szervizközpont Artificial Group és Optinvest

Ráadásul a tavaly már tizenötödik alkalommal elindított Az Év Irodája története során először az Office of the Year új nemzetközi kategóriával bővült. Így a szervezők nem csak a kerek másfél éves évforduló előtt tisztelegnek, hanem ezzel is jelzik, hogy a magyar irodapiac továbbra is minőségi tereket hoz létre egyrészt a multikulturális vállalati közeg pozitív hatásainak, másrészt a hazai szolgáltatók világszínvonalának köszönhetően.

A magyar vállalati kultúra mindig is az európai és globális irodatrendek magas színvonalú adoptációján alapult helyi sajátosságokkal és hagyományokkal megfűszerezve. Remélhetőleg a gazdasági válság hamarosan véget érhet, és az irodapiac új impulzusokkal felvértezve ismét újabb izgalmas ötletekkel és megoldásokkal bizonyítja erejét és meghatározó gazdasági-társadalmi szerepét.