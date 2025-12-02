Az előző hónapokhoz képest októberben jelentősen csökkent az ingatlanpiaci aktivitás. A Duna House saját adatai alapján készült becslés szerint országosan 9 503 lakóingatlan cserélt gazdát, ami 15,7 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az előző hónaphoz viszonyítva pedig 17,5 százalékos visszaesés tapasztalható.

Az Otthon Start Program (OSP) piacélénkítő hatása miatt augusztusban és szeptemberben látványosan nőtt a tranzakciók száma. A 13 426-es szeptemberi adásvételi csúcs után októberben már csökkenést mértünk, és ez a tendencia folytatódott most novemberben is.

A hitelpiacon viszont novemberben újabb rekordnagyságú havi ugrás látható. A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass hazai adatai szerint novemberre 300 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-volumen becsülhető, ami 53 százalékkal haladja meg az októberi értéket. Éves összevetésben pedig példa nélküli, 165 százalékos növekedés látható az MNB előző év azonos hónapjára vonatkozó statisztikáihoz képest.

A novemberi adatok alapján az OSP által generált augusztusi és szeptemberi kereslet novemberre minden korábbit felülmúló hitelezési rekordhitelvolument eredményezett.