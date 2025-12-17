A legmagasabb átlagos eladási ár a fővárosban volt, 82 millió forint körül. Pest vármegye következett 62 millió forintos átlaggal, majd Veszprém, Hajdú-Bihar és Győr-Moson-Sopron vármegyék 47–59 millió forint közötti értékekkel. Négyzetméterárban is Budapest vezet több mint 1,2 millió Ft/m2-rel, míg Pest, Veszprém és Hajdú-Bihar vármegyékben 660–840 ezer Ft/m2 közötti árak voltak jellemzők.

A legkedvezőbb árak a keleti és dél-keleti vármegyékben fordultak elő: például Békésben vagy Borsod-Abaúj-Zemplénben jóval alacsonyabb fajlagos költséggel lehetett ingatlant vásárolni, mint a fővárosban vagy a nyugati, iparilag fejlettebb régiókban.

A panellakások országos átlagban 43,7 millió forintért keltek el, 835 ezer Ft/m2 fajlagos áron. A téglalakások ennél drágábbak voltak: átlagosan 61 millió forintért, 1 millió Ft/m2 áron. A családi házak átlagosan 53,1 millió forintért cseréltek gazdát, fajlagosan viszont jóval olcsóbbak voltak (501 ezer Ft/m2), ami a nagyobb alapterület és kevésbé központi elhelyezkedés hatását mutatja.

A legdrágább és a legolcsóbb ingatlan

A legmagasabb áron értékesített ingatlan egy II. kerületi, Hűvösvölgyi úti villa volt, 999 m2-es alapterülettel és kiemelt lokációval. Az eladási ár 1 milliárd 764 millió forint volt. A 2008-ban épült villa négy szinten 10 szobát és 7 fürdőszobát kínált, belső uszodával, kültéri medencékkel, sport- és wellnessfunkciókkal, teniszpályával és hat férőhelyes garázzsal. A legalacsonyabb értékű tranzakció pedig egy 25 m2-es ingatlanhoz kötődött Szilvágyon, Zala vármegyében. Az adásvétel 1 millió forintos áron zárult.

A legmagasabb négyzetméterárat egy I. kerületi, Naphegy utcai lakás érte el: a 43 m2-es, 2022-ben épült ingatlan 3,4 millió Ft/m2 áron kelt el, ami majdnem ötszöröse az országos átlagnak. A legalacsonyabb négyzetméterár egy hercegszántói, rossz állapotú, 100 m2-es házhoz kapcsolódott, amely 1,99 millió forintért cserélt gazdát – mindössze 19 900 Ft/m2 áron.

A legnagyobb, a legkisebb és a legrégebbi ingatlanok

A legnagyobb alapterületű ingatlan a már említett II. kerületi villa volt, közel 1000 m2-rel. A legkisebb egy Heves vármegyében, Markazon eladott 6 m2-es horgásztanya, amelyet egy méretes boroshordóból alakítottak ki. Az ingatlan 4,5 millió forintért talált gazdára, ami jól mutatja, hogy a különleges, mikroméretű ingatlanok is keresettek lehetnek.

Az építés éve alapján a legrégebbi értékesített lakóingatlan Szombathelyen talált gazdára. A 34 négyzetméteres lakás 26,5 millió forintos áron cserélt tulajdonost egy olyan épületben, amely korábban városi tanácsházként, majd elemi iskolaként működött. A ház 1799-ben épült.