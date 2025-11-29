Az év második felében az Otthon Start program kedvezményes hitele tartja lázban az ingatlanpiacot. A program közel 3 hónapja elérhető, a zenga.hu pedig arra volt kíváncsi, hogy az ingatlankereső portál látogatói milyen arányban élnének és milyen célból az Otthon Start programmal.

A zenga.hu oldalán elérhető rövid kérdőívet kitöltők legtöbbje saját célra vásárolna ingatlant, minden tizedik a gyereke lakhatását oldaná meg vele, kifejezetten befektetési céllal pedig csak a válaszadók 6 százaléka vásárolna.

A felmérésből kiderül, hogy leginkább a 45-49 évesek vásárolnának Otthon Starttal ingatlant, őket követi a 30-34 éves korosztály. A program iránti kisebb érdeklődés a 30 év alattiak esetében az alacsonyabb jövedelemmel vagy önerőhiánnyal magyarázható, az 55 évnél idősebbek pedig már nagy arányban saját lakásban laknak.

Leginkább saját házra vágynak

A válaszadók leginkább a családi házban látják a fantáziát, ugyanis 49 százalékuk használt házat vásárolna, ami a zenga.hu-n található több mint 150 ezer hirdetés közül is a leggyakoribb kategória. Az Otthon Start iránt érdeklődők 5 százaléka új házat építene magának, míg a programból 38 százalék használt lakást venne, 9 százalék pedig új lakást.

A kérdőívet kitöltők hasonló arányban terveznek ingatlant venni a különböző településtípusokon, ugyanakkor a részleteket megnézve a legtöbben kisvárosokban gondolkodnak, miközben a válaszadók ötöde falvakban szerezné meg az első lakástulajdonát.

Az érdeklődők jövedelmi helyzete tükrözi az országos jövedelmeket: a legtöbb érdeklődő nettó 400-600 ezer forint közötti havi keresettel rendelkezik, amibe az országos átlagbér is tartozik, a második leggyakoribb kategória a 200-400 ezer forint közötti jövedelműeké. Budapesten viszont minden hatodik érdeklődő 800 ezer forint feletti jövedelemmel rendelkezik, ezt a jövedelmi szintet a fővároson kívül az érdeklődők tizede éri el.