Ezzel együtt is óvatos optimizmus lengi be a 2026-os ingatlanpiaci kilátásokat: a támogatott hitelek továbbra is élénk keresletet biztosítanak, miközben a 2025-ben megugró árak visszafoghatják a tranzakciószámokat. A Duna House előrejelzése szerint jövőre 100–120 ezer adásvétel várható, az árak pedig az első negyedévben mérsékeltebb, 0–10 százalék közötti emelkedést mutathatnak. A jelzáloghitel-piac akár a 2000 milliárd forintos szintet is elérheti jövőre.

„Az idei ingatlanpiacot három tényező mozgatta: a felszabaduló állampapír-megtakarítások, az Otthon Start Program hatása és a 20–40 évesek erősödő jelenléte” – mondta évértékelésében Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese. Hozzátette: „ez a három folyamat együtt rendkívül aktív, időnként hullámzó, de összességében erős évet eredményezett.”

Az inflációkövető állampapírok lejárata több százmilliárd forintot mozgatott meg, amelynek jelentős része meg is jelent az ingatlanpiacon. A Duna House januárban már kétszámjegyű forgalomnövekedést mért, és a fővárosban az adásvételek több mint harmada befektetési céllal született.

A befektetők között sok volt az új belépő, és egyre többen keresték a stabil bérbeadási hozamot vagy a felújítandó lakásokban rejlő értéknövekedést. „Idén már év elején jól látszott, hogy a lakossági megtakarítások egyre inkább az ingatlanpiac felé áramlanak” – tette hozzá Máté Ferenc.

A tranzakciószámok a teljes évet nézve is stabil piacot mutattak. Az Otthon Start Program ősszel újabb lendületet adott a keresletnek, így a forgalom az előzetes becslések szerint év végére 120-130 ezer tranzakció körül alakulhat – hasonlóan a 2024-es évhez.

Végül stabilizálódtak az árak

Az árak az első félévben gyorsan emelkedtek, majd ősszel a legtöbb szegmensben egy újabb áremelkedési hullám futott le. Októberre elérte a piac az árplafont és stabilizálódtak az árak. Budapesten a panelek négyzetméterára 1,1–1,3 millió forint között mozgott, a belső pesti és budai téglalakások pedig 1,2–1,3 millió forint körüli árszinten cseréltek gazdát.

Vidéken szélesebb volt a szórás, a nagyvárosokban jellemzően 440–520 ezer forintos négyzetméteráron keltek el a lakások. A jó állapotú otthonok gyorsan gazdára találtak, míg a felújítandó vagy gyengébb állapotú ingatlanok értékesítése tovább tartott, és nagyobb alkuval zárult.

2025 egyértelműen a fiatal vevők éve lett. A 20–40 éves korosztály országosan meghatározóvá vált, különösen a vidéki nagyvárosokban és Budapesten. Vidéken a 30–40 évesek adták a vevők mintegy harmadát, a 20–30 évesek közel ötödét. A fővárosban a vevők több mint 30 százaléka tartozott a 30–40 évesek közé, és a fiatal első lakásosok aránya elérte a 40 százalékot.

Az eladók között továbbra is az 50–60 éves korosztály volt a legaktívabb, de egyre több fiatalabb tulajdonos is értékesített ingatlant, jellemzően továbblépés vagy élethelyzet-változás miatt. A kínálat egész évben stabil maradt, a befektetők eladási szándéka folyamatos új kínálatot hozott piacra.

Óvatos optimizmus jellemzi a 2026-os kilátásokat

A jövő évi előrejelzéseket továbbra is nagy mértékben a támogatott hitelkonstrukciók jelenléte fogja befolyásolni. A 2025-ben jelentősen megemelkedett árak azonban visszafogják majd a tranzakciószámokat. A piacvezető ingatlanértékesítő cég 100-120 ezer darab adásvételt becsül a követekező évre.

Mivel a magasabb árak miatt a kereslet őszre mérséklődött, ennek köszönhetően jövőre az árak emelkedése is lassabb lehet: az év során 0–10 százalék közötti drágulás a legvalószínűbb. A hitelpiacon ezzel szemben továbbra is erős keresletre lehet számítani, amely akár a 2000 milliárd forintos nagyságrendet is elérheti éves szinten.