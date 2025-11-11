Ezen a héten vitázik a Nemzetgyűlés az alacsony árkategóriájú divatcikkek importjára kivetett 2 eurós illetékről, melynek célja, hogy elősegítse egy hasonló intézkedés elősegítését, amely csak 2028-tól lép hatályba az egész EU-ban.

A lépéssel a parlament a Temut és a Shein-t igyekszik célba venni, amelyek az egész régiót elárasztották az olcsó termékekkel, alávágva ezzel a helyi termelésnek. Emellett pedig ugyanezen termékek hulladéktermelése is kérdéseket vet fel – írja az Euronews.

Az Európai Bizottság korábbi jelentése szerint 2024-ben mintegy 4,6 milliárd kisértékű, azaz 150 eurót meg nem haladó értékű áru került az EU piacára, ami napi 12 millió csomagnak felel meg.

A francia parlament egy lépés tesz előre, és további 5 eurós ökológiai lábnyom-illetéket vezet be, amely 2030-ra csomagonként 10 euróra emelkedhet. A francia két eurós illetékről először jövő hétfőn szavazhatnak.