A magyar vásárlók körében is népszerű kínai webáruházakat, a Sheint és a Temut ellenőrizte egy nemzetközi fogyasztóvédelmi vizsgálat, és elképesztő hiányosságokat talált – írja a Dívány.

A vizsgálat keretében három termékkategóriában összesen 162 terméket ellenőriztek, ezeknek a 70 százaléka megsérti az európai biztonsági szabályokat – áll a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.

A hatóság szakemberei mechanikai, elektromos, kémiai és címkézési szempontból is ellenőrizték a mintákat, és az eredmény sokkoló lett:

112 termék jogi értelemben egyáltalán nem kerülhetne forgalomba az Európai Unió területén.

A gyermekeknek szánt játékok között találták a legtöbb hiányosságot. A Sheinről beszerzett minden termék hibás volt valamilyen szempontból, a Temu-n elérhető játékok pedig nem feleltek meg az előírásoknak: 60 százalékukat közepes vagy magas kockázatúnak ítélte a vizsgálat a bennük lévő mérgező anyagok vagy a fulladást okozó alkatrészek miatt.

De nemcsak a játékokkal van gond: az ékszerek között is akadtak extrém esetek. Az egyik nyakláncban például 8500-szor magasabb kadmiumtartalmat mértek a megengedetthez képest – a kadmium rákkeltő és mérgező fém ezért használható csak kis mennyiségben.

A hírportál hozzátette: az USB-töltőkre vonatkozó eredmények is lesújtóak, az 54 vizsgált termék közül 52 nem felelt meg a szabályoknak.

A szakértők és a hatóság is felhívja a vásárlók figyelmét, hogy nagy kockázatot vállal az, aki ezekből a webáruházakból rendel, mert a termékek jelentős része balesetveszélyes és az egészségre ártalmas lehet.