Az amerikai gazdasági aktivitás növekedése gyorsulást mutatott novemberben az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet kompozit beszerzésimenedzser-indexének (BMI) pénteken közzétett előzetes értékei alapján.

Az amerikai feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatok egyesítésével képzett kompozit BMI értéke 54,8 pontra, négyhavi csúcsra emelkedett az októberi 54,6 pontról.

De az elemzők gyengébb, 54,5 pontos novemberi adatot vártak az 54,8 helyett.

Az MTI emlékeztet, a BMI 50 pont alatti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének zsugorodását, 50 pont feletti értéke pedig annak növekedését jelzi.

A szolgáltatóipari BMI az októberi 54,8 pontról – az elemzők által várt 54,6 pontot meghaladva – 55,0 pontra, négyhavi csúcsra emelkedett az év utolsó előtti hónapjában.

Az S&P Global Market Intelligence által közzétett amerikai szolgáltatóipari BMI novemberben már a 34. egymást követő hónapban állt a növekedést jelző 50 pont felett.

Az amerikai feldolgozóipari BMI előzetes értéke az elemzői konszenzusban szereplő 52,0 pont helyett 51,9 pontra, négyhavi mélypontra csökkent az októberi 52,5 pontról.

Az S&P Global gazdaságkutató intézet által közzétett amerikai feldolgozóipari BMI idén eddig csak júliusban volt a zsugorodást jelző 50 pont alatti tartományban.

Az S&P Global felmérésének előzetes adatai alapján az Egyesült Államokban novemberben összességében gyorsult a gazdasági teljesítmény növekedése. A bővüléshez a szolgáltatószektor gyorsuló növekedése és a feldolgozóipar előző havinál kissé mérsékeltebb, de továbbra is erőteljes bővülése egyaránt hozzájárult.

Összességében az új megrendelések tavaly december óta a leggyorsabb ütemben bővültek (a novemberi volt 2022 áprilisa óta a második legnagyobb növekedés), míg a foglalkoztatás szerényen nőtt, a jövőbeli kibocsátással kapcsolatos várakozások pedig január óta nem látott szintre javultak. Az árnyomás fokozódott, az inputárak és az értékesítési árak egyaránt gyorsuló ütemben nőttek.

Chris Williamson, az S&P Global Market Intelligence vezető közgazdásza az adatokat kommentálva rámutatott: a novemberi BMI-eredmény erőteljes, nagyjából 2,5 százalékos negyedik negyedéves évesített GDP-növekedésre utal. A fellendülés egyelőre biztatóan széles körűnek is tűnik, a kibocsátás mind a feldolgozóiparban, mind a szolgáltatási ágazatban növekedést mutat.