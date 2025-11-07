Veszélybe sodorhatja Magyarország hitelminősítését a gyorsan növekvő költségvetési hiány, ha tartósan magas inflációval és a forint gyengülésével párosul – figyelmeztet az S&P Global.
A Reuters arról írt, hogy a hitelminősítő szerint a 2026-os választások közeledtével egyre több közkiadási ígéret hangzik el, ami tovább növelheti a fiskális kockázatokat.
Az S&P áprilisban a korábbi stabilról negatívra módosította Magyarország „BBB-” államadósság-besorolásának kilátását, és jelenlegi előrejelzése szerint az idei hiány elérheti a GDP 4,5 százalékát, 2026-ra pedig 4,25 százalék körül alakulhat. A kormány hasonló, de optimistább célokat tűzött ki.
A hitelminősítő szerint a minősítés romlása akkor válhat reálissá, ha a költségvetési pálya jelentősen eltér az előrejelzéstől, különösen, ha ez magas inflációval és forintgyengüléssel jár együtt.
