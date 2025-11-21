A vártnál sokkal nagyobb mértékben gyengültek és már csak minimális ütemű növekedést jeleznek a brit gazdaság novemberi aktivitási mérőszámai – írja az MTI.

Az S&P Global pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) pénteken ismertetett előzetes felmérése szerint a brit feldolgozóipar és a szolgáltatási ágazat szezonálisan kiigazított kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI)

az októberi 52,2-ről 50,5-re – kéthavi mélypontra – esett vissza ebben a hónapban; holott az elemzői várakozások 51,8-as kompozit BMI-mutatót valószínűsítettek novemberre.

Az 50 feletti BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának élénkülését jelzik, vagyis az 50,5-ös novemberi kompozit adat még a brit üzleti szektor teljesítményének növekedésére vall, de a bővülés minimális üteműre lassult.

Az idei év eddigi leggyengébb aktivitási adatát áprilisban mérték a brit gazdaságban 48,5-ös BMI-szinten. Abban a hónapban másfél év óta először süllyedt az aktivitás élénkülésének és lanyhulásának 50-es határszintje alá a kompozit jelzőszám.

A pénteken ismertetett előzetes novemberi adaton belül a brit hazai össztermék (GDP) 80 százalékát előállító szolgáltatási ágazat aktivitási indexe a kompozit mutatóhoz hasonlóan szintén 50,5-re – héthavi mélypontra – csökkent az októberi 52,3-ról.

A brit feldolgozóipar BMI-mutatója ugyanakkor javult, és már a bővülést jelző tartományban jár: az S&P Global/CIPS-felmérés szerint az októberi 49,7-ről 50,2-re – 14 havi csúcsra – emelkedett a gyáripar novemberi aktivitási indexe.

Chris Williamson, az S&P Global Market Intelligence üzleti főközgazdásza az előzetes novemberi kompozit BMI-index pénteki ismertetéséhez fűzött elemzésében úgy fogalmazott, hogy

a mérőszám a brit gazdaság növekedésének lefulladását jelzi.

Williamson szerint a friss aktivitási mutatóból levezetett modellszámítások arra vallanak, hogy a brit hazai össztermék novemberben stagnált, és a negyedik negyedév eddigi szakaszában is „igen vérszegény”, mindössze 0,1 százalékos ütemben nőtt.

Hozzátette: a borús összkép egy részét az magyarázza, hogy az üzleti szektor szünetelteti kiadásait a jövő héten esedékes évközi költségvetési előterjesztésig, de valós az esély arra, hogy ez a költekezési szünet tényleges visszaesésbe fordul.

A legutóbbi növekedési adatok is a brit gazdaság lanyha teljesítményét jelezték: a brit statisztikai hivatal (ONS) minapi előzetes becslése szerint a brit hazai össztermék mindössze 0,1 százalékkal bővült negyedéves összevetésben az idei harmadik negyedévben.

Ez szintén jelentős lassulást jelzett és a vártnál is sokkal alacsonyabb volt: a második negyedévben 0,3 százalékkal nőtt a brit GDP-érték negyedéves összehasonlításban, és

az elemzői előrejelzések 2025 harmadik negyedére is ugyanilyen ütemű növekedést valószínűsítettek.

A londoni elemzői közösség konszenzusos véleménye szerint mindezek alapján gyakorlatilag eldőlt, hogy a Bank of England decemberben folytatja tavaly nyáron kezdett, de egy ideje szünetelő enyhítési ciklusát.

A Bank of England – az euróövezeten kívüli legnagyobb európai gazdaság jegybankja – tavaly augusztus óta az akkori 5,25 százalékról eddig öt, egyenként 0,25 százalékpontos lépéssel a jelenlegi 4,00 százalékra csökkentette irányadó kamatát.