A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX az MTI szerint 960,94 pontos, 0,88 százalékos emelkedéssel 110 414,33 ponton zárt hétfőn.

Japánban nagy eséssel indult a hét, ezt követően pedig az európai piacok is lefelé vették az irányt – összegezte a Portfolio. Kiemelten az Airbus részvényei estek nagyot, miután újabb problémák derültek ki a cégnél. A budapesti börzén kiváló volt a hangulat, jól teljesített a Mol és az OTP is.

Az Egyesült Államokban a techpapírok vezetésével esés bontakozik ki, és a kriptók is alámerültek.

A hazai blue chipek közül kiemelkedett ma a Mol,

az olajcég árfolyama 2,3 százalékkal szökött feljebb.

Eközben az OTP 0,6, a Telekom 0,3, a Richter pedig 0,2 százalékkal került feljebb a nap folyamán.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a kedvezőre fordult befektetői hangulattal magyarázta az emelkedést, ami kiemelte a BÉT-et a nemzetközi mezőnyből, az amerikai és az uniós tőzsdeindexek ugyanis többnyire gyengén kezdték a hetet. A magyar részvénypiacot egyrészt az orosz-ukrán háború lezárásának esélye tartotta lendületben, ebből főképp az OTP profitálhatott, a Mol részvényeit pedig a szerbiai terjeszkedés lehetősége miatt keresik továbbra is, mondta el Aradványi Péter az MTI kérdésére.