Markáns baloldali fordulatot készít elő és radikális átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben kormányra kerülése esetére a Tisza Párt - számolt be az Index azután, hogy megszerezte a párt több száz oldalas gazdasági tervezetét.

A portál szerint

a dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené.

"A Tisza Párt programja nem egyszerű reformcsomag: baloldali gazdaságpolitikai kísérlet, amely érezhető terheket rakna a fizetésekre, a családokra, a vállalkozókra és a befektetésekre egyaránt" - állapítja meg a lap a birtokába került, a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő anyag alapján.

Mint írják, a tervezet minden gazdasági területet külön kontextusba helyez, részletesen feltérképezi a problémákat, majd konkrét megoldási javaslatokkal zárja a fejezeteket.