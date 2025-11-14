A G7 összegyűjtötte, milyen költségvonzattal járnának a 2026-os választási kampányban a Fidesz és a Tisza Párt ígéretei. Bár, mint írták, a rendelkezésre álló adatok miatt az összevetés alma-körte-jellegű összehasonlítást fog eredményez, de ezért megkísérelték.

A Fidesz által eddig bejelentett intézkedések közül a legnagyobb tételek a fegyverpénz (432-456 milliárd forint), az anyák szja-mentessége (360 milliárd) és a családi adókedvezmény kiterjesztése (290 milliárd). Ezek együtt mintegy 1100 milliárd forintot, vagyis a teljes költség háromnegyedét teszik ki. További jelentős tétel a februártól járó egyheti 14. havi nyugdíj (170 milliárd), a köztisztviselőknek járó lakástámogatás (100-110 milliárd) és az Otthon Start (50-100 milliárd).

A kormány ígéreteinek költsége 1455-1559 milliárd forint, ami a 2026-os GDP 1,5-1,6 százaléka; kisebb „tűzijáték”, mint 2022-ben; a 2026-os kiadások GDP-arányosan alacsonyabbak, mint a 2022-es választás előtt.

A Tisza Párt esetében a költségbecslés nehezebb, mert több ígéret részletei nem ismertek. A legdrágábbak a nyugdíj- és egészségügyi programok, összesen 655-795 milliárd forinttal. Ezen kívül több, 100–500 milliárd forint közötti tétel is szerepel, például a családi pótlék duplázása, a szja- és áfacsökkentések, a tűzifa és vényköteles gyógyszerek áfájának mérséklése, a kata visszaállítása, lakásprogramok, országos akadálymentesítés és a csok bővítése.

A Tisza Párt (ismert vagy becsülhető) ígéreteinek teljes költsége 2510-2630 milliárd forint, ami a GDP 2,6-2,7 százalékát tenné ki.

A Tisza szerint a párt kormányra kerülése esetén teljesen új költségvetést készítene, amely a bevételi oldalon is átalakulna: számolna az uniós források hazahozatalával, a nagyvállalati támogatások csökkentésével, koncessziós szerződések felülvizsgálatával, a közbeszerzések átalakításával, vagyonadó bevezetésével, illetve a kamatkiadások csökkentésével, ami a párt szerint összességében több ezer milliárd forinttal javítaná a költségvetés egyenlegét.