Az Economx ipari és miniszteri forrásaitól úgy értesült, a kormányzat sikeresen összeállította és a november 30-ai határidő előtt leadta az Európai Bizottságnak a védelmi beruházási tervét.

Ez a dokumentum szükséges ahhoz, hogy a magyar állam hozzáférjen az unió 150 milliárd eurós SAFE (Security Action for Europe) hitelkeretéből 16,2 milliárd eurónyi forráshoz. Ez nagyságrendileg 6300 milliárd forintnak felel meg.

Szintén több helyről erősítették meg, hogy a jelenleg regnáló kormányzat keretterve alapján fogja Brüsszel ezeket az összegeket - úgymond - szétosztani. Értékét tekintve, ez a 16,2 milliárd euró nemsokkal marad el attól az uniós forrástól, amelyet különböző jogállamisági kritikákra hivatkozva tart vissza Magyarországtól az Európai Unió.

Az Európai Unió Tanácsa 2025. május 27-én hívta életre a SAFE-t, hogy pénzügyi támogatást nyújtson a tagállamoknak a védelmi készenlét felgyorsítása érdekében, lehetővé téve az európai védelmi ipar támogatására irányuló sürgős és jelentős beruházásokat, különös tekintettel a kritikus képességbeli hiányosságok megszüntetésére. A SAFE legfeljebb 150 milliárd euró összegű, versenyképes kamatozású, hosszú lejáratú kölcsönt nyújt azoknak a tagállamoknak, amelyek pénzügyi támogatást kértek a védelmi képességekbe történő beruházásokhoz. Ezek a kölcsönök sürgős és nagyszabású beszerzési erőfeszítéseket finanszíroznak, biztosítva, hogy az európai védelmi ipar a legszükségesebb pillanatban tudjon szállítani szükséges felszerelést.

Fontos, hogy a hatások maximalizálása és a széttagoltság csökkentése érdekében a projektek közös beszerzésen alapulnak, amelyben legalább egy, a SAFE-ből részesülő tagállam és egy másik tagállam, valamint Ukrajna és az európai gazdasági övezethez tartozó országok vehetnek részt. A jelenlegi geopolitikai helyzetre való tekintettel azonban a SAFE ideiglenesen támogatni fogja az egyes tagállamok beszerzéseit is, hogy biztosítsa a kritikus eszközök időben történő szállítását.

A SAFE részese az Európai Tanács által 2025 márciusában kitűzött, a védelmi készenlét növelésére irányuló célokmak. Ez az Európai Bizottság „ReArm Europe Plan/Readiness 2030” (Európa újrafegyverkezési terve/Készenlét 2030) programjának első pillére, amelynek célja több mint 800 milliárd eurós uniós védelmi kiadás felszabadítása.

Katonák a Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár lövészetének zárógyakorlatán a hajmáskéri Nullponti Lő- és Gyakorlótéren 2024. november 14-én. Kép: MTI , Kovács Tamás

Európa újrafegyverkezését Vlagyimir Putyin ukrajnai háborúja váltotta ki.

Az Európai Bizottság dokumentumaiban világosan kifejezte, hogy a SAFE fő kiváltó okai:

Oroszország indokolatlan agressziós háborúja Ukrajna ellen,

Oroszország háborús gazdaságra való átállása.

Mindenesetre az Európai Bizottság azt is kimondja a SAFE kapcsán, hogy Ukrajna ma az európai védelem frontvonala.

A SAFE jogi alapon nem biztosíthat hitelt Ukrajnának, de arra lehetőséget biztosítanak, hogy Ukrajna szerepet kapjon a közös beszerzésekben, és vállalatai egyenrangúként vehetnek részt az európai védelmi iparban.

A SAFE tehát lehetővé teszi:

Ukrajnával közös beszerzést, összeadva a tagállamok igényeit, így nagyobb és erősebb megrendelést hozva létre;

Ukrajnában történő beszerzést, kihasználva a harcedzett ipari kapacitást;

Ukrajna számára történő beszerzést és adományozást.

A SAFE továbbá:

gyorsítja a tagállami készletek újratöltését,

így közvetve növeli az Ukrajnának átadható eszközök mennyiségét,

elősegíti az ukrán védelmi ipar integrációját az európaihoz.

A Bizottság üdvözölte, hogy a támogatást igénylő tagállamok többsége már jelezte, SAFE-forrásból is támogatni kívánja Ukrajnát.

Ha egy tagállam előfinanszírozást kér, annak összege a teljes támogatás legfeljebb 15 százaléka lehet, és a hitelmegállapodás hatálybalépése után folyósítható. Úgy látják, hogy a közös beszerzés a SAFE alapesete, ugyanakkor - és ez nagyon fontos szempont - a kizárólag egy tagállam által végrehajtott beszerzések is támogathatók, ha a beszerzési szerződést legkésőbb 2026. május 30-ig aláírták, és a tagállam vállalja a szerződés előnyeinek kiterjesztését másokra.

Így juthat hozzá Magyarország ezekhez a pénzekhez az Európai Bizottság adatai alapján:

2025. július 29.

A tagállamok érdeklődésének kifejezésére és a kért hitelek indikatív összegének meghatározására vonatkozó határidő

2025. november 30.

A 19 tagállam nemzetvédelmi beruházási terveinek benyújtása

2026. első negyedév

A Tanács végrehajtási határozatainak elfogadása

2026. első negyedévtől

A hitelmegállapodások és a működési megállapodások megtárgyalása, előfinanszírozás elindítása.

Szintén fontos, hogy a SAFE keretein belül létrejövő megállapodások államközi szerződéseken keresztül jönnek létre. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) korábban portálunkkal azt közölte, hogy a kormányzat olyan fejlesztési irányokat határoz meg, amelyek hozzájárulnak a nemzeti és európai védelmi ipari kapacitások megerősítéséhez, valamint az ellátási láncok biztonságának növeléséhez.

Minden érintett tagállammal nyitottak vagyunk az együttműködésre. Jelenleg minden ország a saját nemzeti beruházási tervének kialakításán dolgozik, párhuzamosan zajlanak a két- és többoldalú egyeztetések, ezért konkrét együttműködési projektek megnevezésére ebben a szakaszban még nem tudunk választ adni. Ugyanakkor a program nyitott minden magyar vállalat számára, amelyek megfelelnek a pályázati feltételeknek, és elindulnak akár hazai, akár más tagállamok védelmi ipari közbeszerzésein. Célunk, hogy a magyar vállalatok aktívan részt vegyenek az európai védelmi értékláncokban, és a lehető legnagyobb mértékben részesüljenek az uniós forrásokból

- hangsúlyozták.

A SAFE hatálya 2030. december 31-ig szól, tehát gyakorlatilag lefedi a következő országgyűlési ciklust.

Ugyanakkor ezeknek a milliárdoknak könnyű helyet is találni. Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Krím 2014-es orosz annexiója után döntött hazánk újrafegyverzéséről. A NATO adatai szerint 2014 és 2025 között 30576 millió amerikai dollárnyi közpénz ment a magyar védelmi iparra. Ez a 30,5 milliárd dollár jelenlegi árfolyamon számolva, nehezen felfogható módon, több mint 10 ezer milliárd forintot tesz ki.