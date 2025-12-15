Kihúzták a tartalékos katonák listájáról Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnököt, így elveszíti a havi 50 ezer forintos havi rendelkezésre állási díjat is. Ugyanakkor a sajátos jogszabályok miatt a Tisza Párt politikusától egyelőre nem tudják elvenni a rangját, valamint a mintegy 1,3 millió forintos honvédelmi szolgálati juttatását sem.
A HVG felidézi, hogy Ruszin-Szendi 2023-ban a fiatalításai hullám keretében előbb a vezérkari főnöki posztról, később pedig a Honvédség hivatásos állományából is távozott. Után azonban még tartalékos maradt, egészen 2025. december 8-ig. Ezen a napon Szalay-Bobrovniczy Kristóf honvédelmi miniszter egyoldalúan megszüntette vele a jogviszonyát.
A minisztérium a lap megkeresésére azzal indokolta a döntést, hogy Ruszin-Szendi veszélyes, és méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen.
Ezen felül Szalay-Bobrovniczky a volt vezérkari főnökkel szemben indokként hozta fel a fegyverviselési ügyét, valamint, hogy egy újságírót meglökött, továbbá, hogy a Tisza Pártban szerepet vállal, noha ezek az eljárások még jobbára folyamatban vannak.
