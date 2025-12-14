A több mint 1,6 millió visszaküldött konzultációs ívet viszi magával a miniszterelnök a jövő héten Brüsszelbe – derült ki az Orbán Viktor közösségi oldalán vasárnap megjelent posztból, ehhez egyben mellékelte a dobozokba csomagolt kérdőívek fotóját.

A kormányfő hangsúlyozta: ennyien mondták el véleményüket a „háborús adóemelési tervekről”.

Ezt viszem magammal jövő héten Brüsszelbe, ahol hangot adok a csendes többség véleményének

– fogalmazott a Fidesz első embere, aki a Facebookra feltöltött fotóra azt a szöveget írta: „A brüsszeli pakkom”.

„Remélem, a honvédség nem számol fel a túlsúlyért semmit” – zárta poénkodva bejegyzését a miniszterelnök.