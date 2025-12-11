A honvédelmi miniszter a Bálna Honvédelmi Központban, a Magyar Honvédség állomásgyűlésén részletesen beszélt arról, hogy milyen juttatásokat, illetményekre számíthatnak a magyar katonák.

Mint mondta, a kormány döntése alapján idén egy egyszeri, 120 ezer forint értékű SZÉP-kártya juttatást biztosítanak a katonák számára december 16-ig, a teljesítményértékeléseket követően pedig 17 ezren átlagosan 390 ezer forint összegű juttatásban részesültek.

Azt is felidézte, hogy ezeken felül hathavi fegyverpénz is érkezik, amelyet az állomány valamennyi tagja megkap – írja az Index.

Szalay-Bobrovniczky további juttatási formákat is bejelentett, hét pontban, többe között, hogy a külföldi katonai műveletekben részt vevő katonák külszolgálati illetménye 10 százalékkal emelkedik jövőre, valamint, hogy mostantól teljes egészében megtérítik a szolgálati helyre járás költségei, így a vármegye- és országbérlet elszámolása is lehetővé válik. Emellett a gépjárművel történő közlekedésnél egységesen 30 forint per kilométerre emelkedik a költségtérítés.

A miniszter közölte, a pályázat alapján nyújtható lakástörlesztési támogatás maximumösszege bruttó 1 millió forintra, a gyermekeiket egyedül nevelők és nagycsaládosok támogatása pedig bruttó 700 ezer forintra emelkedik. Bruttó 10 millió forintra emelik a munkáltatói kölcsön maximálisan adható összegét is.

Hangsúlyozta, hogy a közszolgálatban dolgozók nettó egy millió forintos vissza nem térítendő lakáshitel-törlesztés támogatása a honvédelmi ágazat teljes egészére is kiterjed, az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezők részére a munkáltatói hozzájárulás összege a duplájára emelkedik.

Kedvezően változnak továbbá a tárcavezető szerint a tíz év alatti gyermekek után járó SZÉP-kártya juttatás jogosultsági szabályai is, emellett pedig a nyugállományúakról való gondoskodás keretében az idősotthoni elhelyezéshez nyújtott támogatás maximális összege is a duplájára, 5 millió forintra nő.