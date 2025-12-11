Nagy pofont kapott a forint a váratlan hír miatt, azonnal cáfolt a kormány

Nem tetszik a befektetőknek a spekuláció, hogy Magyarország elnöki rendszerre állna át, Bokros Lajos a 13. és 14. havi nyugdíj megszüntetése, valamint a nyugdíjrendszer privatizációja mellett is pálcát tört, földgázról szóló megállapodást kötött Azerbajdzsánnal a magyar kormány – a nap legfontosabb hírei egy helyen.