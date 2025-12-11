Összeszedtük a csütörtöki legfontosabb híreket és legérdekesebb cikkeinket, hogy önnek ne kelljen átnéznie a teljes magyar sajtót, hanem egy helyről tudjon tájékozódni.
- Nem tetszik a befektetőknek a spekuláció, hogy Magyarország elnöki rendszerre állna át. Pillanatok alatt 381-ről 385-ig gyengült a magyar deviza, erről bővebben itt olvashat.
- A Bokros-csomag névadója egy közelmúltbéli interjúban a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése, a 13. és 14. havi nyugdíj megszüntetése, valamint a nyugdíjrendszer privatizációja mellett is pálcát tört. A részletek az alábbi linken érhetőek el.
- Egy új biztonsági felülvizsgálatra szánták el magukat, hogy feltérképezzék, van-e összefüggés bizonyos halálozások és a koronavírus elleni oltóanyagok közt. Részletek ide kattintva.
- Megállapodott Azerbajdzsánnal a magyar kormány: két év alatt 800 millió köbméternyi földgázról született keretmegállapodás. Szijjártó Péter szerint ez egy igen fontos lépés a magyar energiaellátás diverzifikációját tekintve. Bővebb információk itt.
- A nyereség sem mentette meg az állásokat, a globális leépítés jegyében több száz dolgozó kénytelen távozni a temesvári Boschtól. Részleteket az alábbi cikkünkben érheti el.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!