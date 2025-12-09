A SpaceX kedden az Egyesült Államok megbízásából különleges indítást végez, ugyanis titkosított rakománnyal indítja meg a Falcon 9 hordozórakétáját. A Falcon 9 a floridai Cape Canaveral Űrerőbázisról emelkedik fel, a tervek szerint keleti parti idő szerint 14:16-kor (20:16 magyar idő szerint). A fedélzeten az amerikai Nemzeti Felderítő Hivatal (National Reconnaissance Office, NRO) NROL-77 jelű titkosított rakománya utazik a világűrbe.

A küldetés céljáról és a rakomány pontos feladatáról a szokásoknak megfelelően nem árultak el részleteket, az NRO küldetései rendszerint hírszerzési és nemzetbiztonsági célokat szolgálnak. Annyi biztos, hogy az indítást a SpaceX Falcon 9 rakétája végzi, amely évek óta kulcsszereplője az amerikai katonai és kormányzati űrprogramoknak is.

A vállalat élő közvetítést ad a startról saját weboldalán és X-csatornáján, a közvetítés körülbelül tíz perccel az indítás előtt indul – írja a Space.com.

De mit is titkolnak?

A titkosított küldetések jellemzője általában, hogy az élő közvetítést csak az első fokozat szétválásáig lehet csak nézni, ugyanis onnantól kezdve a rakomány pályára állítása már rejtve marad.

Az egyik legismertebb és legmegkérdőjelezhetőbb titkosított űrküldetés a Zuma műhold kérdése. Ezt a kormányzati titkosított műholdat 2018 januárjában indították el egy szintén Falcon 9-es rakétával. A projekt tulajdonosa itt is a Nemzeti Felderítő Hivatal volt, de annak célját nem hozták nyilvánosságra.

Az indítást követően azonban a hivatalos közlemények szerint a műhold nem vált le megfelelően, és megsemmisült, de sem a Pentagon, sem a gyártó, a Northrop Grumman nem vállalta a felelősséget.

Semmilyen adat nem került nyilvánosságra arról, hogy mi volt a feladata valójában a Zuma műholdnak, szakértők azonban azt mondják, hogy valójában sikerült pályára állítani azt, csak ezt a kormányzati oldalon biztonsági okokból letagadták. Habár a műhold gyártásának és pályára állításának költségeit nem hozták nyilvánosságra, azokat a Wall Street Journal körülbelül 3,5 millárd dollárra becsüli.

A titkosított küldetések fontossága jól mutatja, hogy az űr már egy geopolitikai versenytér, és bár az űrindítások egyre látványosabbak és nyilvánosan megtekinthetőek, nem mindent szánnak a közvéleménynek, így az űrpolitika valódi okait és eszközeit sem.