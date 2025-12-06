Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas szombaton a katari Dohában rendezett fórumon kihangsúlyozta, hogy az Unió számára továbbra is az Egyesült Államok jelenti a legfontosabb stratégiai szövetségest. „Mi vagyunk a legnagyobb szövetségesek, össze kell tartanunk” – mondta, Donald Trump amerikai elnök kormányzatának frissen közzétett nemzetbiztonsági stratégiájára reagálva. Kallas szerint bár vannak vitás kérdések, az együttműködés alapelvei változatlanok.

A Trump-adminisztráció új nemzetbiztonsági dokumentuma Európát több ponton is bírálja:

a migrációs politikát,

a csökkenő születésszámot,

a szólásszabadság korlátozását

és a nemzeti identitás gyengülését emeli ki kockázati tényezőként.

Kallas a dohai panelbeszélgetésen úgy fogalmazott, hogy a kritikák egy része nem alaptalan. Példaként említette, hogy az EU gyakran alulértékeli saját gazdasági és politikai súlyát Oroszországgal szemben. „Magabiztosabbnak kell lennünk” – tette hozzá.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban a főképviselő óva intett attól, hogy a tárgyalások során Ukrajna kényszerhelyzetbe kerüljön.

Úgy vélte, ha az agressziót bármilyen formában megjutalmazzák, az precedenst teremthet, és a világ más térségeiben is megismétlődhet.

A kijelentés egyértelmű üzenet Moszkvának és azoknak a szereplőknek, akik gyors rendezést sürgetnek Kijev számára kedvezőtlen feltételek mellett.

Az ukránok Amerikában megint tárgyalnak

Közben ismét tárgyalóasztalhoz ült az amerikai és az ukrán küldöttség Floridában, hogy az ukrajnai béke megteremtésének feltételeiről egyeztessen.

Floridában pénteken is tartottak egy tárgyalási fordulót, amely két héten belül a hatodik amerikai-ukrán egyeztetés volt - olvasható az amerikai külügyminisztérium közleményében.

Amerikai részről Steve Witkoff elnöki különleges megbízott és Jared Kushner üzletember, diplomata, Donald Trump elnök veje, míg az ukrán oldalon Rusztem Umerov, a nemzetbiztonsági és védelmi tanács vezetője, valamint Andrij Hnatov, az ukrán haderő vezérkari főnöke vesz részt a több napon át tartó egyeztetéseken.

Amerikai értékelés szerint konstruktív tárgyalások zajlanak a béke felé vezető út további lépéseiről, és Rusztem Umerov megerősítette, hogy Ukrajna számára prioritás egy olyan megállapodás biztosítása, amely megóvja függetlenségét és szuverenitását, biztosítja polgárainak biztonságát, és stabil alapot nyújt az ország jóléten alapuló demokratikus jövőjének kialakítására.

A pénteki tárgyalási forduló napirendjén szerepelt a legutóbbi, Moszkvában tartott amerikai-orosz egyeztetés eredménye és a háború lezárásához vezető lépések.

„Az amerikaiak és az ukránok egyetértettek a biztonság kereteiről, és megvitatták a tartós béke fenntartása érdekében szükséges elrettentő kapacitások kérdését” - olvasható az amerikai külügyminisztérium közleményében.

A hét első felében Steve Witkoff és Jared Kushner Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt.