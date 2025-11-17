Orbán Viktor miniszterelnök a bejelentés kapcsán megjegyezte a tegnapi vb-selejtezővel kapcsolatban, hogy ez egy nehéz nap reggele,

"tegnap este tüdőlövést, szívinfarktust kapott az egész ország",

de hétfőre eltervezték a megállapodást.

Elmondta, hogy felülvizsgálták Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel a gazdaságpolitikát, és arra jutottak, hogy lehet folytatni a nemzeti politikát az uniós "háborús gazdálkodás" mellett.

A miniszterelnök szerint konzultált adókérdésekben is Nagy Mártonnal, és arra jutottak, hogy ki kell tartani a célok mellett, így az MKIK korábbi kérésére csökkenteni fogja a kormányzat a vállalkozók adó- és bürokráciaterheit, három éves keretben. Tizenegypontban állapodtak meg, magyarázta.

Az együttműködése első lépése volt a fix 3 százalékos KKV-hitel bevezetése, a mostani 11 pontot pedig további intézkedések követik.

Orbán Viktor leszögezte, a kamara kérésére 80-90 milliárd forintnyi adócsökkentési és és adókönnyítési csomagot állítottak össze:

1. Alanyi áfamentesség lépcsőzetes emelése,

2. Emelik az általányadózók költségállományát,

3. Főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szoc-ho alapot

4. Kiszélesítik a kisvállallati adózok körét körét,

5. Támogatják a zöldberuházások körét,

6. Adókedvezményt adnak ez energia infrastruktúra kiépítéséhez,

7. Megemelik a kiskereskedelmi adósáv határait,

8. Félévvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adó emelését, január 1. helyett, 20 milliárd forintos költségvetési hiányt jelent,

9. Csökkentik az adminisztrációs terheket,

10. Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített adójának határát,

11. 80 ezer egyéni vállalkozó speciális adócsökkentését hajtják végre.

Orbán Viktor elismerte, hogy ennek forrása a megemelt bankadó. Szerinte van abból vita, hogy meddig terhelhető a bankszektor, mi legyen az irány termelő a bankszektor adóztatatása kapcsán.

Nagy Elek szerint ez a bejelentés valójában több mint 100 milliárdos értékű csomag lesz, hiszen a 80-90 milliárd forint csak jövőre vonatkoznak. Olyan könnyítések is lesznek, miszerint elég lesz negyedévente adminisztrálni, nem kell havonta megtennie a kisvállalkozásoknak, ezzel 10 ezer vállalkozás életét könnyítik meg.

Illetve ígéretet adott rá a kamara elnöke, hogy az egyéni vállalkozók személyi jövedelem adóját a következő a NAV készíti majd el, ez a következő 3 évben fog megvalósulni, ez közel 600 ezer egyéni vállalkozót érint. Három éven belül ez meg fog történni.