Összeszedtük a nap fontosabb híreit, így egy helyen mindent megtalál, ami hétfőn történt a nagyvilágban és hazánkban:

Nálunk ennyien becsődölnek? Magyarországon húzta le a rolót a második legtöbb cég az EU-ban –

Látványosan megugrott az EU-s cégbejegyzések és csődök száma a harmadik negyedévben, az Eurostat adatai alapján a magyar adat feltűnően aggasztó, ráadásul régiós viszonylatban is van még hova fejlődnünk.

