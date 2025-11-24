15 év után újra Időmérleg-felmérést készített a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A 2024/2025-ös adatokból az derül ki, hogy nem lettek a magyarok időmilliomosok. Az előzetes adatok alapján a társadalmilag kötött tevékenységekre munkára, tanulásra, házimunkára fordított napi idő átlagban 8,5 órára nőtt, a szabadon végzett tevékenységekre pedig – szintén a korábbinál többet, 4,8 órát fordítottak.

Ugyanakkor a fiziológiailag kötött tevékenységekre, mint az evésre, alvásra, tisztálkodásra fordított átlagos időtartama az eddig mért legalacsonyabb szintre 10,7 órára csökkent.

Szakemberek szerint az időhiány stresszt, túlterheltséget és mentális egészségügyi problémákat, például szorongást és kiégést idézhet elő, ami negatívan befolyásolja a munkahelyi teljesítményt és a családi harmóniát.

Egyre többet dolgozunk

A 15–74 éves magyar lakosság tanulásra, kereső-, termelőtevékenységre, háztartási és ház körüli munkával kapcsolatos teendőkre fordított ideje egészen 2009/2010-ig csökkent, a legfrissebb adatok szerint viszont most 11 százalékkal 512 percre nőtt, ami napi 8,5 óra elfoglaltságot jelent.

Ezzel párhuzamosan a szabadidős tevékenységre szánt átlagos idő 2024/2025-ben az elmúlt közel négy évtized legmagasabb szintjét érte el 287 percet vagyis napi 4,7 órát.

Az ezredfordulót megelőző kisebb csökkenést követően ismét növekedni kezdett a háztartási és ház körüli munkákra fordított idő. A friss kutatás adatai szerint 2024/2025-re ez az időszakos növekedés elérte a közel négy évtizeddel korábbi, 2 óra 17 perces átlagos időtartamot.

A nők rendszeresen több időt töltöttek háztartási és ház körüli tevékenységekkel, mint a férfiak. A különbség bár jelentősen csökkent 40 év alatt, mert amíg 1986/1987-ben a nők több mint háromszor annyi ház körüli munkát végeztek, mint a férfiak, addig 2024/2025-re ez az eltérés már jóval kisebb volt, de még mindig közel kétszeres maradt.

A főzés, a lakás tisztán tartására, és a rendrakás továbbra is főleg a nők dolga, azonban a két nem közötti különbség az elmúlt évtizedekben csökkent. Az elmúlt években a nők főzésre, terítésre és tálalásra fordított ideje átlagosan stagnált 1,5 óra körül, majd 2024/2025-re 14 százalékkal nőtt, elérve a 107 percet.

Az látszik a KSH adataiból, hogy a férfiak kezdenek felzárkózni a nők mellé, egyre több időt töltenek például főzéssel, ami négy évtized alatt több mint a duplájára, 67 percre nőtt, és takarítással is, ami 55 percre emelkedett.

Kevesebb vasalás és mosogatás

Az automata mosógépek és mosogatógépek elterjedése jelentősen csökkentette mosásra és mosogatásra fordított időt, a nők esetében a mosásra és vasalásra fordított idő 2024/2025-ben már jóval kevesebb, mint az 1980-as évek második felében volt, nagyjából a felére esett vissza. Hasonló, bár később jelentkező csökkenés tapasztalható a mosogatásra fordított időben is.

Az időmérleg-felvétel legfrissebb eredményei szerint a tanulásra fordított idő a 15–19 éves korosztályban a legmagasabb, ami nem meglepő, hiszen ebbe a korcsoportba tartozik az iskolakötelezettség felső korhatára is. 2024/2025-ben azok között, akik aktívan tanultak, a legfiatalabbak naponta átlagosan közel 6 órát szántak erre a tevékenységre, míg a legidősebb korosztályban ez az idő kevesebb, mint 2 óra volt.

A vásárlás, ügyintézés, különböző termékek online rendelése, fodrász felkeresése vagy éppen postai csomag feladására naponta jellemzően egy órát fordítanak a magyarok. Míg korábban ‘80-as évek végén a férfiak éppen ugyanannyi idő szántak ezekre a tevékenységekre mint a nők, a legutóbbi 2024/2025-ös felmérés során ez az arány megfordult: a nők átlagosan 10 százalékkal hosszabb időt töltenek utóbb felsorolt tevékenységekkel.

Az otthoni gyermekgondozás terén több évtizedes időmérleg-adatok alapján láthatóak a társadalmi változások és a nemek közötti szerepek átalakulása.

A gyermekgondozás nem csupán az alapvető fizikai ellátást foglalja magában, mint a fürdetés vagy etetés, hanem a közös játékot, a házi feladatnál való segítségnyújtást, valamint a szülői értekezleteken való részvételt is.

A 15–74 éves korosztály kevesebb, mint ötöde vett részt saját gyermekük gondozásában, ami 3 százalékpontos csökkenést jelent az előző felméréshez képest.

A nők minden vizsgált időszakban nagyobb arányban gondoskodtak gyermekeikről, bár a két nem közötti különbség folyamatosan csökken: az utolsó méréskor már csak 7 százalékpont volt az eltérés.

Emellett az a tendencia is megfigyelhető, hogy a gyermekgondozásra fordított idő nőtt az elmúlt 15 évben, 7,2 százalékkal hosszabb időt töltöttek ezzel a családok, mint 2009/2010-ben. A nők továbbra is jelentősen több időt töltenek gyermekgondozással, átlagosan közel 50 perccel többet naponta, mint a férfiak.

Sokkal többet ingázunk

Nagyon megugrott a közlekedésre fordított idő is. Míg 1999/2000 és 2009/2010 közötti tíz év alatt hat perccel nőtt a közlekedésre szánt idő, 2009/2010-ről 2024/2025-re ennek többszörösével, 21 perccel több időt tölt közlekedéssel a lakosság. Ez a trend jól tükrözi a változó életmódot, például a növekvő ingázási távolságokat vagy a közlekedési eszközhasználat változásait.

A kutatás szerint a fővárosiak (116 percet) rendre több időt töltenek közlekedéssel, mint az alacsonyabb urbanizációs fokú településeken élők, akik körülbelül napi 98 percet utaztak.

A 2009/2010-es adatokhoz képest a legfrissebb adatok a fővárosban élők esetében 17 százalékos növekedést mutattak. A vármegyeszékhelyeken, és az egyéb városban és községben élők utazással töltött ideje ennél is jelentősebben, 19 és 27 százalék közötti mértékben nőtt.

Alvásra az elmúlt majd 40 évben a legutolsó 2024/2025-ös felmérésben fordítottak a legkevesebbet a magyarok, körülbelül 8 órát. Az alvásra fordított idő az előző adatfelvételekhez képest körülbelül 20 perccel csökkent.

Manapság naponta 486 percet (8,1 óra) alszanak a magyarok, míg 15 évvel ezelőtt még 507 perc (8,4 óra) volt a napi átlagos alvásidő.

A szabadidős tevékenység terén pedig a férfiak állnak jobban, napi 300 percet töltenek például tévénézéssel, sportolással, internetezéssel, olvasással, míg a nőknek erre 274 percük jut naponta.