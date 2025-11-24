Elképesztően megugrott a repülőkön helytelenül viselkedő utasok által okozott incidensek száma az elmúlt öt évben. Ez arra késztette az amerikai közlekedési minisztériumot, hogy országos kampányt indítson az utasok „megnevelésére”: arra buzdítja őket, hogy legyenek udvariasabbak, segítőkészebbek és igyekezzenek javítani a viselkedésükön – számolt be a CNBC Travel.

A minisztérium tájékoztatása szerint a „The Golden Age of Travel Starts with You”, vagyis Az utazás aranykora veled kezdődik elnevezésű kezdeményezés célja, hogy helyreállítsák a jó modort a légi közlekedésben. Ezzel szeretnék javítani az utazási élményt, valamint biztosítani az utasok, a repülőgép személyzetének és a repülőtér dolgozóinak biztonságát.

Mindez nem véletlen: a zavaró utasok által okozott incidensek száma ugyanis 2024-ben megduplázódott 2019-hez képest, míg 2025-re 400 százalékkal nőttek az esetenként fizikai erőszakba is torkolló atrocitások.

A kampányt népszerűsítő videóban Sean Duffy közlekedési miniszter arra buzdította az utasokat, hogy figyeljenek magatartásukra, például segítsenek a várandós vagy idős utasoknak, vagy egyszerűen csak használják kommunikációjukban a „kérem” és „köszönöm” szavakat.

Arra is kérte az utasokat, hogy az ünnepi utazási szezon beköszöntével „tiszteletteljesen öltözködjenek”. Ez azért aktuális, mert az előrejelzések alapján a hálaadásnapi ünnepek alatt utazni tervező 82 millió amerikai közül körülbelül 6 millióan repülőre szállnak majd.

Az Egyesült Államok egyébiránt nem áll egyedül az utasviselkedés-javítási szándékával. Az Egyesült Királyság légiközlekedési hatósága 2018-ban indította el a „One Too Many” kampányt az alkohollal kapcsolatos incidensek visszaszorítása érdekében.

Az Európai Unió Légiközlekedési Biztonsági Ügynöksége 2019-ben szintén kezdeményezést indított a rendbontó viselkedések ellen, rámutatva, hogy a balhézó utasok 3 óránként veszélyeztetik a repülés biztonságát, és az incidensek 70 százalékában valamilyen formában agresszió is megjelenik.

2015 óta pedig Kína is feketelistázza azokat, akik zavarják a repülést.

Ám ezen intézkedések ellenére a rendbontó utasokról szóló jelentések száma továbbra is emelkedik. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség júniusban közölte, hogy világszerte több mint 60 üzemeltető több mint 53 ezer incidenst jelentett 2024-ben, ami 395 repülésenként egy botrányt jelent. Egy évvel korábban 405 repülésre jutott egy incidens.