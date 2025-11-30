Igazolódni látszik a németek félelme, hogy a korábbi évek tragikus történései után idén is indokolt a karácsonyi vásárok fokozott biztonsági védelme.

Emlékezetes, tavaly karácsonykor Magdeburgban több halálos áldozatot követelt egy bevándorló hátterű férfi támadása, amikor autóval hajtott a bódék között békésen hömpölygő tömegbe.

Idén novemberben már elfogtak egy 22 éves szír férfit Berlinben, aki a lakásán robbanószerkezeteket tárolt, és a gyanú szerint dzsihadista indíttatásból karácsonyi vásárokban tervezett lecsapni.

Ezen a hétvégén pedig

egy késsel fenyegetőző, 29 éves marokkói férfit sikerült lefegyverezni a weimari adventi vásárban,

ahol azért riasztották a rendőröket, mert előzményként több embert zaklatott a Nemzeti Színház előtti jégpályán.

Közbeléptek a látogatók, verekedés tört ki

A lapok beszámolója szerint a férfi félelemkeltő viselkedésére egy szemtanú közbelépett és beszélni próbált vele, ám erre a gyanúsított agresszívan reagált, előrántott egy kést, és hangos fenyegetőzésbe kezdett.

Ekkor többen összezártak és a szóváltás verekedéssé alakult, de végül a többség győzött: ellökték a férfit a karácsonyi vásár közvetlen közeléből. A marokkói bevándorló ezután

tovább hadonászott a késsel az emberek irányába és ordítozott

– idézi a szemtanúkat a Berliner Zeitung.

Idén több vásár elmarad, féltik a biztonságot

A rendőrség szerint a helyzet kezdetben nagyon kaotikus volt, a dulakodásban többen könnyebben megsérültek, míg az elkövető jelentős ellenállást tanúsított a rendőrökkel szemben is.

Ezért paprikaspray-t használtak, hogy megfékezzék – végül sikerült őrizetbe venni és megakadályozni a helyzet eszkalálódását. A művelet során az érintett utcát több órára teljesen lezárták és a buszközlekedés is szünetelt.

Nemrég megírtuk: több német városban döntöttek úgy idén, hogy nem tartják meg, vagy csak a korábbiaknál egyszerűbb formában az adventi kitelepüléseket, mivel

nincs elegendő pénz a terrorveszély követelte biztonsági intézkedésekre.

Friedrich Merz kancellár pedig Halléban amiatt háborgott, hogy ma már a kisebb német városokban sem rendezhetők meg a karácsonyi vásárok anélkül, hogy a szervezők ne rendelkeznének egy átfogó biztonsági koncepcióval. Nem kizárt, hogy

a jövőben országosan egységes szabályozást vezetnek be.