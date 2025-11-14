Péntek délután a Városháza Parkban adja át Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatója a főváros ünnepi díszekbe öltöztetett karácsonyfáját Karácsony Gergely főpolgármesternek. Az átadást követően közösen nyitják meg Budapest hivatalos karácsonyi vásárát – közölte a társaság az MTI-vel.

A szervezők tájékoztatása szerint az ünnepi megnyitó látványos programokkal indul: a Light Art Museum fényvetítéseket készít a Merlin Színház és a Városháza homlokzatára, míg a jégpálya korcsolyabemutatóval várja az érdeklődőket.

A vásárban forralt bor, téli ételek, street food fogások és hazai alkotók kézműves termékei fogadják a látogatókat.

Földes Tamás kiemelte: kerámia- és karácsonyi dísztárgyak, kézzel készített bőráruk, alpakka- és természetes anyagból készült ékszerek, szárított virágfüzérekből készült ajándékok, egyedi poszterek, marcipánfigurák és különleges csokoládék is szerepelnek a kínálatban.

Az adventi hétvégéken a gyertyagyújtást élő zene kíséri, tovább erősítve az ünnepi hangulatot. A gasztronómiai felhozatalban a klasszikus forralt bor és kürtőskalács mellett levesek és minősített mézkülönlegességek is megtalálhatók.

A vásár 2026. január 31-ig várja a látogatókat, számos kézműves, ékszerkészítő, iparművész és kereskedő részvételével. A nyitó hétvégén Budapest születésnapja alkalmából a fővárosi lakosok 10 és 18 óra között ingyenesen használhatják a jégpályát érvényes lakcímkártya és személyi igazolvány felmutatásával. A pályán egyszerre legfeljebb hatvan korcsolyázó tartózkodhat a biztonságos használat érdekében – tették hozzá.