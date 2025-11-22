Az adventi időszakban kényelmesen, kedvező jegyárakkal kicsivel több mint 2 és fél óra alatt elérhető Budapestről az osztrák főváros vonattal, ahová óránként indulnak railjetek és a MÁV-csoport EuroCity vonatai. Az adventi időszak szombatjain pedig ismét közlekedik Budapest és Bécs között az Advent EuroCity, amelynek étkezőkocsijában az Utasellátó ünnepi ételkínálattal készül – írta közleményében a MÁV-csoport.

November 29-én, december 6-án, 13-án és 20-án a vonat 8:01-kor indul a Keleti pályaudvarról, vissza pedig 18:04-kor a bécsi főpályaudvarról. Jegyek normál díjszabás szerint érhetők el, és ajánlott minél hamarabb megvásárolni őket a kedvező árakért.

A bécsi adventi járaton kívül a railjet vonatokkal a müncheni, salzburgi és linzi, a Hungária EuroCityvel a prágai és pozsonyi, míg a Hernád InterCitykkel a kassai vásár is elérhető, és akkor is érdemes ezeket választani, ha csak egy napra utaznánk.

Budapestről az online elérhető START Europa jegyeket érdemes választani, melyek már 13 eurótól megvásárolhatók a teljes szakaszra.



A jegyárak naponként és járatonként változnak, ezért ajánlott minél előbb megváltani azokat, és érdemes a hétköznapi utazásokat választani, mert jellemzően kevesebben veszik igénybe azokat, mint a hétvégi csúcsidőszak járatait, éppen ezért alacsonyabb árakon is elérhetők a jegyek.

A 6 év alatti gyermekek ingyen utazhatnak, míg a 6 és 14 év közötti gyermekek mindössze 5 euróért válthatnak gyerekjegyet egy felnőttjegy mellé.