Sára Botond szerint a Fővárosi Közgyűlés baloldali többsége elfogadta Budapest 2026. évi költségvetését, ami tovább veszélyezteti a város működését, nem garantálja Budapest pénzügyi stabilitását és első látszatra törvénysértő is.

A budapestiek érdekében a kormányhivatal megvizsgálja a baloldali többség által elfogadott, fiktív számokon alapuló, Budapest működését veszélyeztető fővárosi költségvetést és megteszi a szükséges jogi lépéseket

– közölte a főispán csütörtökön a Facebook-oldalán megosztott videójában.

Szerinte nem valós az a szám, amellyel a bevételi oldalon, százmilliárddal forintot terveznek, mert ezeket a bevételeket olyan bírósági perek kimenetelétől teszik függővé, amelyeknél eddig sem ítélte meg a bíróság az állam visszafizetési kötelezettségét, vagyis hiányzik a költségvetés közgazdasági megalapozottsága.

Azt is ki lehet mondani, hogy mintegy százmilliárd forint hiányzik ma a baloldali többség által elfogadott költségvetésből. Éppen ezért a budapestiek érdekében meg fogjuk vizsgálni törvényességi szempontból ezt a költségvetést, és amennyiben szükséges, törvényességi felhívással fogunk élni, illetve meg fogjuk küldeni az Állami Számvevőszék elnökének is

– fogalmazott Sára Botond.