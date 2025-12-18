Sára Botond szerint a Fővárosi Közgyűlés baloldali többsége elfogadta Budapest 2026. évi költségvetését, ami tovább veszélyezteti a város működését, nem garantálja Budapest pénzügyi stabilitását és első látszatra törvénysértő is.
A budapestiek érdekében a kormányhivatal megvizsgálja a baloldali többség által elfogadott, fiktív számokon alapuló, Budapest működését veszélyeztető fővárosi költségvetést és megteszi a szükséges jogi lépéseket
– közölte a főispán csütörtökön a Facebook-oldalán megosztott videójában.
Szerinte nem valós az a szám, amellyel a bevételi oldalon, százmilliárddal forintot terveznek, mert ezeket a bevételeket olyan bírósági perek kimenetelétől teszik függővé, amelyeknél eddig sem ítélte meg a bíróság az állam visszafizetési kötelezettségét, vagyis hiányzik a költségvetés közgazdasági megalapozottsága.
Azt is ki lehet mondani, hogy mintegy százmilliárd forint hiányzik ma a baloldali többség által elfogadott költségvetésből. Éppen ezért a budapestiek érdekében meg fogjuk vizsgálni törvényességi szempontból ezt a költségvetést, és amennyiben szükséges, törvényességi felhívással fogunk élni, illetve meg fogjuk küldeni az Állami Számvevőszék elnökének is
– fogalmazott Sára Botond.
Csőd, jogállam, handabanda: puskaporos hangulatban vitáztak Budapest büdzséjérőlFelforrtak az indulatok, mikor a 2026-os költségvetésről fogtak parázs vitába a fővárosi képviselők. „Az önök kormánya oktat ki minket gazdálkodásból?" – hangzott el egy ponton Karácsonytól, aki leülne Orbánnal vacsorázni.
