A hét második felében tovább csökkennek a hazai üzemanyagárak, ugyanis a benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe péntektől – írta meg a holtankoljak. hu. Ez leginkább a csökkenő Brent olaj árnak (4,5 éve volt utoljára 60 USD alatt és környékén a hordónkénti jegyzésár), és az erősödő forint árfolyamnak köszönhető.

Jelenleg a hivatalos árak így alakulnak:

95-ös benzin: 562 Ft/liter

gázolaj: 572 Ft/liter

Ezek az átlagárak csökkenhetnek tovább a hétvégén, ha a kiskereskedők beépítik áraikba a változást.

A kutakon nagyon nagyok az árkülönbségek: