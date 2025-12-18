A hét második felében tovább csökkennek a hazai üzemanyagárak, ugyanis a benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe péntektől – írta meg a holtankoljak. hu. Ez leginkább a csökkenő Brent olaj árnak (4,5 éve volt utoljára 60 USD alatt és környékén a hordónkénti jegyzésár), és az erősödő forint árfolyamnak köszönhető.
Jelenleg a hivatalos árak így alakulnak:
- 95-ös benzin: 562 Ft/liter
- gázolaj: 572 Ft/liter
Ezek az átlagárak csökkenhetnek tovább a hétvégén, ha a kiskereskedők beépítik áraikba a változást.
A kutakon nagyon nagyok az árkülönbségek:
- Benzint lehet venni 525 forintért, de 622 forintért is,
- a dízelért kérnek 539 forintot, máshol 666 forintért árulják.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!