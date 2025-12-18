Határozatképtelenség miatt csak a napirend előtti felszólalások hangzottak el csütörtökre virradó éjszaka az Országgyűlés rendkívüli ülésén, amelyet 41 ellenzéki képviselő kezdeményezett a Szőlő utcai javítóintézetben történtek és a kormányzati felelősség megvitatására. A napirendet a 199 képviselő közül 23-an szavazták meg.

A rendkívüli ülés csütörtökre virradó éjszaka, nem sokkal hajnali 2 óra előtt kezdődött és mindössze negyed órát tartott.

Jámbor András Facebook-posztjában arról számolt be, hogy a fideszes képviselők körülbelül hajnali fél 2 körül hagyták el az üléstermet. Az ellenzéki képviselők közül pedig 23-an vettek részt a hajnali ülésen.

„Hajnali 3 óra múlt és haza is értem, miután a Fidesz eltolta a Szőlő utcáról szóló parlamenti vitát hajnali 2-re, majd nem jött be rá egyetlen fideszes képviselő sem. Így próbálták meg elsunnyogni. Éjszaka majd nem írja meg senki a politikai gyávaságukat, hogy újra nem vállaltak felelősséget a gyermekvédelemért!” – írta a közösségi médiában az ülés után a képviselő.

A képviselő egy későbbi posztjában azt hangsúlyozta, hogy egyetlen fideszes képviselő sem volt hajlandó a politikai felelősségével szembenézni a gyermekvédelem kapcsán, és közzétette az üres ülésteremben elmondott beszédéről készített videofelvételt.

A rendkívüli parlamenti ülés negyedórájában az MTI tudósítása szerint Dúró Dóra (Mi Hazánk) rámutatott: jól mutatja a kormányoldal hozzáállását, hogy éjjel két órakor kerül sor egy gyermekvédelmi téma megvitatására, miközben "sunnyognak", pedig egy ország várja, hogy a kormány vállalja a felelősséget és válaszoljon az égető kérdésekre.

Amit akartak, azt véghez vittek, ehhez képest a gyermekvédelem területén katasztrofálisabbnál katasztrofálisabb helyzetek kerültek napvilágra - mondta, kifogásolva, hogy nem voltak képesek felszámolni a "beteg, pedofil hálózatokat" és nem voltak képesek törvényt hozni a pedofilok kémiai kasztrációjáról.

Ugyanakkor bírálta a "liberálglobalista oldalt" is, amely szerinte némán hallgat, ha hozzájuk tartozó ember esetében merül fel gyermekek ellen elkövetett cselekmény vádja, majd azt hangsúlyozta, hogy pártja az egyetlen, amelyik politikai oldaltól függetlenül minden, gyermekek sérelmére elkövetett cselekedetet elítél.

Jámbor András (Párbeszéd) arról beszélt, látott egy olyan álláshirdetést, hogy a Szőlő utcai javítóintézetbe bruttó 310 ezer forintért keresnek nevelőt.

Megjegyezte, már a Legfőbb Ügyészség is kimondta, hogy a Szőlő utcai ügynek van kiskorú sértettje. Az ellenzéki képviselő azt is hangsúlyozta, hogy 2021-es jelentések szerint a gyermekvédelmi rendszerben élő gyerekek 21 százaléka szenvedett el bántalmazást.

Az ombudsmani jelentések 2010. óta évről-évre mutatják be, hogy a gyermekvédelmi rendszer rosszul működik - hangsúlyozta.

Ander Balázs (Jobbik) úgy fogalmazott, hogy a kiszolgáltatott gyermekeket abuzáló pedofiloknak ne legyen kegyelem, a Jobbik ezért követeli a kémiai kasztrálás bevezetését.

A törvények szerint az elítélteket büntetéskiegészítés jelleggel sem lehet verni, vagy "undorító, aberrált alakok kezére játszani" - szögezte le.

A gyermekvédelmet magába foglaló szociális szféra területén komoly gondok vannak - jelentette ki. A javítóintézetekben lévő, súlyos bűncselekményeket elkövető fiatalkorúakat azonban úgy beállítani, mintha "őzikeszemű Pistikéről és Józsikáról" lenne szó, nem más, mint az ő áldozataik "arcul köpése" - tette hozzá.

Gurmai Zita (MSZP) azt mondta, hogy a Fidesz kormányzása alatt a gyermekvédelem elvesztette minden értelmét, mert az elmúlt 15 évben a gyermekvédelmi intézményekben dolgozó felnőttek követtek el bűncselekményeket a rájuk bízott gyermekek ellen. A gyermekvédelem állapota többet mond el a kormányzásukról, mint bármelyik kampányplakát - ismertette a véleményét.

A rendszer csődöt mondott és ez nem a Szőlő utcával kezdődött - hangsúlyozta a szocialista képviselő.

Az igazi gyermekvédelem az, ha az "önök kormányzásától védjük meg" a gyermekeket - közölte.

Arató Gergely (DK) az üres kormánypárti padsorokat szóvá téve úgy nyilatkozott, semmit nem jelent a Fidesznek a gyermekek ügye vagy a gyermekvédelem, ugyanakkor "van miért félniük", és ezért menekülnek, ezért nem akarnak szembe nézni a valósággal, ezért akadályozták a parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását.

Arról beszélt: nem a gyermekbántalmazókhoz, hanem a tényeket nyilvánosságra hozókhoz küldték ki a rendőrséget; szerinte okuk van erre, ahogy arra is, hogy azt hazudják, nincsen kiskorú áldozat.

Hangsúlyozta: pártelnöke, Dobrev Klára volt az egyik, aki felkutatta az áldozatokat és bebizonyította, hogy van kiskorú áldozat és korábban említetteken felül más elkövetők is vannak. Még mindig vannak olyan ügyek, amiket nem vizsgáltak ki és amiknek utána fogunk járni - ígérte.

Az elnöklő Jakab István ezután - megállapítva, hogy nincsen esély a határozatképesség biztosítására - hajnali negyed háromkor bezárta az ülést.