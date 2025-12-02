Az online térben leselkedő fokozott kiberkockázatokra hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Navigátor „Karácsony kiberbűnözők nélkül” című lakossági ismeretterjesztő kampánya.

Mint írják, már fel kell vérteznünk magunkat azokkal az információkkal, amelyek segítenek felismerni a kiberbűnözőket. A csalók ugyanis kihasználják az év végi rohanást, a megnövekedett webshopos vásárlások számát, a karácsony hatására élénkülő adakozási kedvet, az „utolsó pillanatos, visszautasíthatatlan ajánlat”-okat, és a legkifinomultabb eszközökkel csapnak le személyes adatainkra és pénzünkre.

Az adventi időszakban is érdemes az adataink biztonságára és pénzünk védelmére figyelni, ehhez találhatók praktikus tippek az MNB Pénzügyi Navigátor oldalán:

hogyan ismerhetjük fel a hamis webshopokat;

mi számít kiberbűnözésnek a közösségi médiában;

hogyan tehetjük biztonságossá felhasználói fiókjainkat;

hogyan élnek vissza a csalók a szolgáltatók nevével.

A médiapiac.com szerint a karácsonyi időszakban az adathalász e-mailek, megtévesztő SMS-ek és hamis weboldalak száma jelentősen megnő, ezért különösen fontos a körültekintés.

Az online bankolás és vásárlás során az erős jelszavak, a rendszeres szoftverfrissítés, valamint a kétlépcsős vagy biometrikus azonosítás hatékony védelmet biztosítanak. A közösségi médiában is óvatosnak kell lenni a hamis profilokkal, manipulált hirdetésekkel és nyereményjátékokkal, amelyek megtéveszthetik a felhasználókat. Ez különösen fontos, amikor a mesterséges intelligencia (AI) által generált csaló tartalmak már megtévesztően professzionálisak, alig különböznek a valódi üzleti kommunikációtól. Az alapállás mindig a kétely legyen:

vizsgáljuk meg, ki a tartalom közzétevője, és korábban osztott-e meg megbízható információkat;

ellenőrizzük a hivatkozásokat: szerepel-e valós, hiteles forrásmegjelölés, és kikre támaszkodik az adott anyag;

érdemes áttekinteni, hogyan terjed a tartalom, és összevetni több, egymástól független forrással.

Ha több ponton is felmerül a gyanú, a tartalmat kezeljük hamisként mindaddig, amíg hiteles helyről nem kapunk egyértelmű megerősítést.

A webáruházak címeinek ellenőrzése és a vásárlói értékelések vizsgálata alapvető az adathalász oldalak kiszűréséhez. Az MNB az elmúlt időszakban bevezetett eszközeivel - köztük a Központi Visszaélésszűrő Rendszerrel és a KiberPajzs kampánnyal - folyamatosan dolgozik az ügyfelek védelmén, és együttműködik a pénzpiac szereplőivel az online csalások megelőzése érdekében.