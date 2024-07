A Használtautó.hu 2022, 2023 és 2024 első félévei alapján elemezte, hogy a portálon elérhető kínálat milyen képet rajzol ki a legnépszerűbb autómárkák származási helyét illetően.

Ha a top 10 márkát nézzük az idei első félévben, a sorrend a következő volt:

Volkswagen Opel Ford BMW Mercedes-Benz Audi Toyota Skoda Suzuki Renault

Ha a listán szereplő, összesen több mint 40 márka nemzetiségét nézzük, akkor az látható, hogy a német használt autók uralma egyértelmű, még ha kisebb megtorpanást is mutattak a vizsgált időszakban (2022: 40,1 százalék, 2023: 38,5 százalék, 2024: 38,2 százalék).

A Használtautó.hu kínálatát kontinensek szerint bontva Európa 63,4 százalékkal vezet, Ázsia 26, Észak-Amerika pedig 10,6 százalékkal követi.

„Izgalmas lesz nyomon követni a kínai márkák általános előretörését, mivel az most többnyire csak az e-autók szegmensében látható. Nálunk a BYD-vel és az MG-vel kapcsolatos érdeklődések száma például tavaly óta több mint megháromszorozódott. Mindeközben pedig a Stellantis-ra is vigyázó szemeinket kell, hogy vessük. Múlt héten derült ki, hogy az éves viszonylatban 48 százalékos nettó nyereségesés miatt az autógyártó-óriás bizonyos márkákat akár meg is szüntethet, ami az olasz, francia és amerikai márkák darabszámaira lehet negatív hatással” – emelte ki Horváth András, a Használtautó.hu autópiaci szakértője.