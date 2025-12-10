Folytatódott novemberben a hazai használtautó-piac szerkezetének átalakulása: a dízelek iránti érdeklődés meredeken visszaesett, miközben az elektromos és hibrid modellek iránti kereslet tovább erősödött. A Használtautó.hu adataiból az is kitűnik, hogy a kínálat minősége mindeközben látványosan javult: fiatalabb, kevesebbet futott és magasabb értékű járművek kerültek fel a portálra, a meghirdetett autók száma pedig jóval meghaladta a tavalyit.

Novemberben ugyan kicsit megtorpant az érdeklődés a használt autók iránt és a portálon mért keresések száma a tavaly ilyenkoritól 2,7 százalékkal elmaradt, 404 000 volt, ám a kínálati oldal ezzel párhuzamosan kifejezetten erős hónapot zárt.

Az átlagos vételár 8,9 százalékkal emelkedett, elérve az 5,35 millió forintot, ami azt jelzi, hogy a friss hirdetések között arányaiban több a magasabb értékű, jobb felszereltségű modell.

A kínálat is nőtt: novemberben 97 000 élő hirdetés szerepelt a portálon, szemben a tavalyi 96 000 darabbal. A feladott hirdetések száma még nagyobb arányban, 7,1 százalékkal bővült.

A kínálati minőség javulását mutatja, hogy az autók átlagos életkora 12,66 évről 12,39 évre csökkent, az átlagos futásteljesítmény pedig 174 ezer km-re mérséklődött — ez közel 4400 kilométerrel alacsonyabb érték az egy évvel korábbinál. A modellranglista élmezőnye ezúttal sem változott: az Astra, a Golf és a Swift továbbra is a három legnépszerűbb modell a vásárlók körében.

A novemberi hajtásláncbontás alapján a dízelautók iránti érdeklődés közel 10 százalékkal esett vissza: a 2024-es 157 500 érdeklődés helyett idén novemberben 142 500 érkezett.

Bár a dízelek átlagára kissé emelkedett, 3,6 százalékkal, a kereslet csökkenése egyértelmű: a vásárlók egyre nagyobb arányban fordulnak más hajtástípusok felé.

Az elektromos autók ezzel szemben kiemelkedően erős hónapot zártak. Az érdeklődések száma 27 000-ra nőtt, ami több mint 40 százalékos növekedést jelent tavalyhoz képest. Az átlagár lényegében változatlan maradt, 10,72 millió forint, vagyis a kereslet élénkülése nem okozott érdemi drágulást.

A hibridek iránti érdeklődés is jelentősen nőtt, 17,3 százalékkal, miközben az átlagáruk 1,5 százalékkal csökkent. Ez egy olyan piaci helyzet, ahol a kínálat bővülése, vagyis a sok frissen meghirdetett hibrid modell lefelé húzza az árakat, miközben a kereslet tovább erősödik. A benzines autók esetében az érdeklődés enyhén, 3,1 százalékkal csökkent, ugyanakkor az átlagár jelentősen, 9,6 százalékkal emelkedett.

A személyautó-piac mellett a motoros szegmens is aktív hónapot zárt.

A motorok iránti érdeklődés 11,3 százalékkal nőtt, 9700 érdeklődés érkezett a novemberi időszakban.

A kínálat is bővült, 6,3 százalékkal, az átlagár pedig 1,86 millió forintra emelkedett, ami közel 6 százalékos növekedést jelent.

"A novemberi számok egy olyan piacot jósolnak, amely pozitív irányba fejlődik: a növekvő átlagár és csökkenő futásteljesítmény, valamint átlagéletkor arra ad magyarázatot, hogy a hazai jelenleg látható használtautó-kínálat minősége javulásnak indult – értékelte Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.