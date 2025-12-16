Hétfőn végleg leállt a Messenger asztali alkalmazása minden felhasználó számára Windows és macOS operációs rendszereken. A TechCrunch szerint a lekapcsolás már a magyar felhasználókat is elérte, a közösségi médiában megjelent visszajelzések alapján az esti órákban vált elérhetetlenné a szolgáltatás.

A döntés nem előzmények nélküli, mivel a Meta már 2024 októberében jelezte, hogy kivezeti asztali üzenetküldő alkalmazásait. Konkrét dátumot ugyanakkor akkor nem közöltek, csupán annyit, hogy az első értesítés megjelenését követő 60 napon belül sor kerül a végleges leállításra. Minden jel szerint ez az időszak most zárult le.

A Meta a felhasználókat a böngészős megoldások felé tereli. A Messenger továbbra is használható a Facebook.com felületén, illetve a Messenger.com oldalon, utóbbi különösen azok számára jelent alternatívát, akik Facebook-fiók nélkül veszik igénybe az üzenetküldőt.

Funkcionalitás szempontjából a böngészős verzió nem jelent számottevő visszalépést, ugyanakkor az értesítések kezelése kevésbé kényelmes, mint egy asztali alkalmazás esetében. Ez különösen a folyamatos online jelenlétet igénylő felhasználók számára lehet hátrány.

A Meta a koronavírus-járvány idején tette elérhetővé a Messenger asztali változatát, ám az nem tudott versenyre kelni az olyan rivális megoldásokkal, mint a Zoom vagy más, kifejezetten asztali használatra optimalizált kommunikációs platformok.

A felhasználói tapasztalatok szerint az alkalmazás teljesítménye is hagyott kívánnivalót maga után, hiszen még erősebb hardvereken is előfordultak megakadások és váratlan összeomlások, ami hosszabb távon rontotta a szolgáltatás megítélését.

Fontos ugyanakkor, hogy a döntés kizárólag az asztali alkalmazásokat érinti, a Messenger mobilos verziói továbbra is zavartalanul működnek Androidon és iOS-en - írja a hvg.